Трагедия в Швеции: на заправочной станции застрелили 12-летнюю девочку

2 августа в 03:30 по местному времени в полицейский отдел поступило сообщение о громких хлопках возле заправочной станции. На месте полицейские обнаружили 12-летнюю девочку с пулевыми ранениями.

Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу на машине скорой помощи, но ее жизнь не удалось спасти.

"Я слышал семь выстрелов. Люди не хотели выходить из своих машин. Я увидел полицию и скорую помощь, а затем увидел лежащую на земле девушку", - рассказал журналистам находившийся на месте происшествия мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Территория вокруг заправки и соседнего ресторана быстрого питания была оцеплена. Были начаты мероприятия по предварительное расследование убийства. В 14:00 по местному времени на месте были выставлены дорожные заграждения. Полицейским удалось получить записи с различных камер наблюдения.

"Мы собрали большое количество записей видеонаблюдения в этой местности, которые, мы надеемся, смогли что-то запечатлеть. Их содержимое включено в материалы предварительного расследования, поэтому я ничего не могу сказать по данному поводу", - заявила пресс-секретарь полиции Швеции по Стокгольмскому региону Анна Вестберг.