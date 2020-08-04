Трагедия в Швеции: на заправочной станции застрелили 12-летнюю девочку

В ночь на 2 августа в 17 километрах от Стокгольма, было совершено убийство 12-летней девочки, которая была застрелена неизвестными возле заправочной станции. Сейчас полицейские разыскивают белый хэтчбек, который был на месте преступления. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
2 августа в 03:30 по местному времени в полицейский отдел поступило сообщение о громких хлопках возле заправочной станции. На месте полицейские обнаружили 12-летнюю девочку с пулевыми ранениями.
Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу на машине скорой помощи, но ее жизнь не удалось спасти.
"Я слышал семь выстрелов. Люди не хотели выходить из своих машин. Я увидел полицию и скорую помощь, а затем увидел лежащую на земле девушку", - рассказал журналистам находившийся на месте происшествия мужчина, пожелавший остаться неизвестным.
Территория вокруг заправки и соседнего ресторана быстрого питания была оцеплена. Были начаты мероприятия по предварительное расследование убийства. В 14:00 по местному времени на месте были выставлены дорожные заграждения. Полицейским удалось получить записи с различных камер наблюдения.
"Мы собрали большое количество записей видеонаблюдения в этой местности, которые, мы надеемся, смогли что-то запечатлеть. Их содержимое включено в материалы предварительного расследования, поэтому я ничего не могу сказать по данному поводу", - заявила пресс-секретарь полиции Швеции по Стокгольмскому региону Анна Вестберг.
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