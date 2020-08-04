Видео ⟩ Столицу Ливана потряс мощный взрыв: погибли не менее 70 человек, тысячи пострадали

Взрыв произошел в портовом районе Бейрута и ощущался в большей части города. Более того, последствия взрыва ощущались даже на Кипре. "Медуза" сообщает, что

взрывная волна уничтожила или нанесла повреждения зданиям в радиусе десяти километров.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стали взрывчатые вещества, хранившиеся в районе порта.

Обновление. В Минздраве Ливана обновили данные по жертвам. Число погибших возросло до 78 человек, пострадавших - до почти четырех тысяч человек.

Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве, правда, не столь мощном, как первый.

Ранее министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщал, что погибли минимум 25 человек, а пострадали более 2500.

Под завалами еще остаются люди, местные больницы не справляются с нагрузкой.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

BREAKING: Large explosion rocks Beirut as smoke rises from Lebanon's port area. https://t.co/3FEYvrxo7C — Al Jazeera News (@AJENews) August 4, 2020

Another video I was just sent - incredible damage from shockwave on Charles Malek street. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/4U6TJLvugz — Michael Downey (@mgdowney) August 4, 2020