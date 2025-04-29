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Прогулки с собаками на пляже в Юрмале: дума рассмотрит еще одну инициативу

Собака на Юрмальском пляже
Собака на Юрмальском пляже Фото: Shutterstock

Самоуправление Юрмалы рассмотрит очередную инициативу жителей, связанную с пребыванием собак на пляже.

В настоящее время, благодаря инициативе, поданной в городскую думу, на пляже Рижского залива в Юрмале разрешено выгуливать собак в "несезон" - с 1 ноября по 31 марта.

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление запрета на пребывание собак и других домашних животных на юрмальских пляжах.

На заседании думы на прошлой неделе была рассмотрена коллективная инициатива - разрешить прогулки с домашними животными круглый год на определенной части пляжа.

Дума поручила управлению городского хозяйства подготовить оценку инициативы и в течение трех месяцев представить вопрос на рассмотрение Юрмальской думы.

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