Прогулки с собаками на пляже в Юрмале: дума рассмотрит еще одну инициативу

Самоуправление Юрмалы рассмотрит очередную инициативу жителей, связанную с пребыванием собак на пляже.
В настоящее время, благодаря инициативе, поданной в городскую думу, на пляже Рижского залива в Юрмале разрешено выгуливать собак в "несезон" - с 1 ноября по 31 марта.
На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление запрета на пребывание собак и других домашних животных на юрмальских пляжах.
На заседании думы на прошлой неделе была рассмотрена коллективная инициатива - разрешить прогулки с домашними животными круглый год на определенной части пляжа.
Дума поручила управлению городского хозяйства подготовить оценку инициативы и в течение трех месяцев представить вопрос на рассмотрение Юрмальской думы.
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