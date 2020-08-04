Вт, 4.08.2020
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Авария водопровода в Ильгюциемсе: без воды остались шесть многоэтажек

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В результате аварии водопровода прекращена подача воды нескольким домам в Ильгюциемсе, сообщает агентство LETA.

По информации Rīgas ūdens, авария 400-миллиметрового водопровода на участке улицы Дзирциема между улицами Буллю и Цемента произошла в 17 часов. В результате, подача воды была прекращена в шесть многоквартирных домов в Ильгюциемсе.

Специалисты Rīgas ūdens начали работы по локализации аварии.

Если не появятся дополнительные сложности, то водоснабжение должно быть возобновлено в среду утром.

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