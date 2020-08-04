Авария водопровода в Ильгюциемсе: без воды остались шесть многоэтажек

В результате аварии водопровода прекращена подача воды нескольким домам в Ильгюциемсе, сообщает агентство LETA.
По информации Rīgas ūdens, авария 400-миллиметрового водопровода на участке улицы Дзирциема между улицами Буллю и Цемента произошла в 17 часов. В результате, подача воды была прекращена в шесть многоквартирных домов в Ильгюциемсе.
Специалисты Rīgas ūdens начали работы по локализации аварии.
Если не появятся дополнительные сложности, то водоснабжение должно быть возобновлено в среду утром.
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