В Англии найден пять лет считавшийся убитым литовец. Он прятался в лесу

В сентябре 2015 года мужчина был объявлен в розыск. Он работал на ферме в 30 километрах от дома. Его отсутствие на рабочем месте показалось подозрительным, поэтому о его пропаже сообщили стражам порядка.

В том же году прозвучали несколько предположений о том, что он мог быть убит, так как в парке нашли его документ.

Родной город Ричардаса - Шилуте в Литве. Мужчина не владел английским языком достаточно хорошо, поэтому находился только в местной литовской общине.

В августе 2018 года полиция начала сомневаться, что без вести пропавший мужчина умер, так как в Facebook был найден профиль с его именем и фотографиями. Полицейские обнаружили, что страницей управляют из английского города Уисбек.

1 июля 2020 года полиция обыскала расположенную в отдалении собственность в упомянутом городе и нашла Ричардаса живым и здоровым.

Стражи порядка пояснили, что мужчина спрятался намеренно и не давал о себе знать, так как был взят в рабство. Главный инспектор по борьбе с крупными преступлениями Роб Холл указал, что пропажа Ричардаса почти пять лет была "совершенной загадкой".

Полиция начала расследование возможного вовлечения в рабство.