Чудо-лекарство Трампа: что известно об эффективности противомалярийного препарата в борьбе с Covid-19?
В социальных сетях поднялась "вторая волна" ложной информации о действии противомалярийного препарата гидроксихлорохина в борьбе с Covid-19. К распространению этой информации снова причастен президент США Дональд Трамп. В Латвии несколько сотен пользователей также поделились видео в Facebook, пока соцсеть его не удалила. Re: Check рассказывает, что известно об этом лекарстве.
Кто распространяет ложь и кто за это платит?
"Против вируса есть лекарства. Это гидроксихлорохин, цинк и Zithromax", - говорит на популярном видео, на котором у здания Капитолия США собралось множество врачей, доктор Стелла Имманнуэль. BBC сообщает, что пользователи Facebook посмотрели его 17 миллионов раз, а Трамп и его сын поделились им в Twitter. Дональд Трамп-младший в комментарии указал, что этот видеоролик должны посмотреть все, потому что он отличается от того, что рассказывают другие. История действительно иная, потому что это неправда. Twitter сообщил, что твит сына Трампа противоречит политике компании по распространению ложной информации, и на 12 часов запретил ему публиковать новые сообщения. Видео на YouTube и Facebook также были удалены.
Facebook широко раскритиковали за запоздалую реакцию на данную кампанию, поскольку видео было удалено только после того, как его посмотрело значительное количество людей. Кроме того, самым популярным источником видео является Breitbart - сайт, который известен распространением идей крайне правых политических сил. Facebook отображает статьи, опубликованные на этом портале, в разделе новостей, что постоянно подвергается резкой критике.
Внимания заслуживает не только видеоролик, но и сама Стелла Имманнуэль. Издание Daily Beast углубилось в сказанное ранее врачом. Например, однажды она высказала мнение о том, что гинекологические проблемы, такие как кисты и эндометриоз, возникают из-за того, что женщины во сне вступают в половой контакт с демонами и ведьмами. Она также сказала, что в медикаментах используется чужеродное ДНК и врачи работают над вакциной, чтобы удержать людей от обращения в религию, пишут СМИ. На решение Facebook удалить видео с ее участием Имманнуэль ответила постом, в котором заявила, что мультимедийные компьютеры перестанут работать, пока видео не будет восстановлено, потому что "вы не выше Бога" и "Facebook закроется во имя Иисуса".
Журналисты также выяснили, что мероприятие, снятое на видео, было организовано и оплачено Tea Party Patriots. С 2014 года организация поддерживала различных политиков Республиканской партии, выделив на достижение их политических целей 24 миллиона долларов.
Что такое гидроксихлорохин?
Трамп начал восхвалять гидроксихлорохин как средство защиты от Covid-19 еще весной. Уже тогда СМИ писали, что нет никаких доказательств его эффективности, более того - препарат может вызвать проблемы с сердцем. Хотя сейчас установлено, что данные исследований воздействия на сердце подтвердить невозможно, преимущества лечения препаратом Covid-19 также не были продемонстрированы.
Гидроксихлорохин - это лекарство, которое давно используется для борьбы с малярией и аутоиммунными заболеваниями. Re:Check уже писал об этом ранее. Изначально считалось, что у этого уже зарегистрированного лекарства есть потенциал в борьбе с Covid-19 - "он показал свою эффективность и в лабораторных исследованиях, и в каких-то тестах на животных", - рассказала Re:Check руководитель Государственного агентства лекарств (ZVA) Элита Поплавска. "Однако недавние данные исследований на людях показывают, что препарат не влияет на лечение Covid-19", - добавила она.
Например, в исследованиях, которые недавно были опубликованы в медицинско-академическом журнале New England Journal of Medicine, указано, что употребление этого лекарства не улучшает состояние пациентов с легкими и средними симптомами, а также не уменьшает и не увеличивает риск смерти. Более того, препарат не помогает предотвратить болезнь. Точно такой же результат опубликовал Annals of Internal Medicine - у пациентов, которые лечились гидроксихлорохином, болезнь не протекала с более легкими симптомами.
4 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что прекращает изучение некоторых препаратов, в том числе гидроксихлорохина, в борьбе с Covid-19. Такое решение было принято, потому что исследования данного лекарства не показали обещанной эффективности.
Во время своего выступления Имманнуэль заявила, что эффективность лекарства была доказана еще в 2005 году, однако она сослалась на исследование, посвященное влиянию хлорохина вместо гидроксихлорохина на другой вирус группы коронавируса - SARS. Кроме того, в упомянутом исследовании эффективность лекарства не изучалась на людях.
Она также утверждает, что в исследованиях, в рамках которых был сделан вывод о неэффективности медикаментов, участвовали всего несколько десятков человек. Это тоже неправда. В исследованиях, упомянутых Re:Check, приняли участие от 500 до 1400 пациентов.
Как обстоят дела с лекарствами от Covid-19?
В начале июля Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало присвоить лекарству Veklury (ремдесивир) регистрационное свидетельство с дополнительными условиями. Это противовирусное средство, предназначенное для лечения Covid-19 взрослых и детей от 12 лет, если у них развилась пневмония и необходима поставка дополнительного кислорода. Поплавска поясняет: "Мы знаем, что медикамент помогает тем пациентам, у которых болезнь протекает более тяжело - тем, кто нуждается в дополнительном кислороде". В настоящее время нет подтверждений того, что лекарство поможет пациентам с легкой формой. ZVA указало Re:Check, что ремдесивир был зарегистрирован 3 июля и эта регистрация действует по всему ЕС. Это означает, что препарат можно распространять и врачи могут назначать его пациентам, пояснила Поплавска. Данные об этом лекарстве были оценены в ускоренном режиме за очень короткое время.
Этот препарат является первым и на момент написания статьи единственным лекарством, одобренным ЕС для лечения Covid-19. В конце июля Европейская комиссия подписала с американским производителем лекарств Gilead контракт на его поставку на сумму 63 миллиона евро. Страны-члены ЕС и Великобритания с начала августа будут обеспечены лекарствами для удовлетворения неотложных потребностей. Планируется, что в августе препарат поступит и в больницы Латвии, сообщает Государственное агентство лекарств. Это также было одобрено Минздравом.
Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время изучает другое лекарство - дексаметазон. "Препарат уже известен и зарегистрирован во многих странах ЕС", - пояснила Поплавска. Была начата оценка, чтобы понять, можно ли рекомендовать это лекарство пациентам с Covid-19. "Полученные результаты положительные, мы знаем, что можно снизить смертность как среди тех пациентов, которые находятся на механической вентиляции, так и среди тех, кто получает дополнительный кислород", - указывает специалист ZVA. Как только станет известно заключение Европейского агентства лекарственных средств, государства-члены ЕС смогут либо изменить рекомендации по лечению, либо зарегистрировать дополнительную индикацию для препарата.
Декан фармацевтического факультета Рижского университет имени Страдиня Даце Бандере пояснила Re:Check, что один препарат не может подходить для всех пациентов. Covid-19 вызывает осложнения, поэтому в процессе поиска лекарства "необходимо учитывать все эти компликации, возрастные группы, сопутствующие заболевания". Специалисты также отмечают, что для выхода новых препаратов на рынок требуется до 10 лет. Поплавска поясняет, что процесс с дексаметазоном и ремдесивиром, которые первоначально были изучены для лечения инфекции вируса Эбола, был относительно быстрым, потому что активные ингредиенты лекарств уже были известны. "Нам не пришлось проводить так много исследований на животных или людях. Мы уже знали, что это безопасно, - говорит специалист. - Стоило только понять, помогают ли они против Covid-19".
Надеются разработать вакцину к следующему году
В настоящее время ведется работа по разработке вакцины для предотвращения заболевания. Издание New York Times создало раздел, в котором ежедневно обновляется информация о ходе исследований. В настоящее время изучаются 165 вакцин, но только в 27 случаях участвуют люди. Другие исследования все еще находятся на стадии тестирования эффективности на животных.
ZVA заявляет, что Европейское агентство по лекарственным средствам поддерживает связь с 34 разработчиками вакцин и предоставляет им научную консультацию и другого рода поддержку. При самом оптимистичном сценарии ученые пытаются достигнуть того, чтобы к следующему году безопасная и эффективна вакцина уже была доступна. Работа ведется и в Министерстве здравоохранения, чтобы в рамках совместных закупок Европейской комиссии закупить вакцины против Covid-19, если таковые имеются. Министерство также рассматривает возможность закупки вакцин для Латвии отдельно, если условия совместной закупки не будут соответствовать интересам Латвии.
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