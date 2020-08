Чудо-лекарство Трампа: что известно об эффективности противомалярийного препарата в борьбе с Covid-19?

Например, в исследованиях, которые недавно были опубликованы в медицинско-академическом журнале New England Journal of Medicine, указано, что употребление этого лекарства не улучшает состояние пациентов с легкими и средними симптомами, а также не уменьшает и не увеличивает риск смерти. Более того, препарат не помогает предотвратить болезнь. Точно такой же результат опубликовал Annals of Internal Medicine - у пациентов, которые лечились гидроксихлорохином, болезнь не протекала с более легкими симптомами.