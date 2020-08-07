Чудо-лекарство Трампа: что известно об эффективности противомалярийного препарата в борьбе с Covid-19?

Например, в исследованиях, которые недавно были опубликованы в медицинско-академическом журнале New England Journal of Medicine, указано, что употребление этого лекарства не улучшает состояние пациентов с легкими и средними симптомами, а также не уменьшает и не увеличивает риск смерти. Более того, препарат не помогает предотвратить болезнь. Точно такой же результат опубликовал Annals of Internal Medicine - у пациентов, которые лечились гидроксихлорохином, болезнь не протекала с более легкими симптомами.

4 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что прекращает изучение некоторых препаратов, в том числе гидроксихлорохина, в борьбе с Covid-19. Такое решение было принято, потому что исследования данного лекарства не показали обещанной эффективности.

Во время своего выступления Имманнуэль заявила, что эффективность лекарства была доказана еще в 2005 году, однако она сослалась на исследование, посвященное влиянию хлорохина вместо гидроксихлорохина на другой вирус группы коронавируса - SARS. Кроме того, в упомянутом исследовании эффективность лекарства не изучалась на людях.

Она также утверждает, что в исследованиях, в рамках которых был сделан вывод о неэффективности медикаментов, участвовали всего несколько десятков человек. Это тоже неправда. В исследованиях, упомянутых Re:Check, приняли участие от 500 до 1400 пациентов.

Как обстоят дела с лекарствами от Covid-19?

В начале июля Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало присвоить лекарству Veklury (ремдесивир) регистрационное свидетельство с дополнительными условиями. Это противовирусное средство, предназначенное для лечения Covid-19 взрослых и детей от 12 лет, если у них развилась пневмония и необходима поставка дополнительного кислорода. Поплавска поясняет: "Мы знаем, что медикамент помогает тем пациентам, у которых болезнь протекает более тяжело - тем, кто нуждается в дополнительном кислороде". В настоящее время нет подтверждений того, что лекарство поможет пациентам с легкой формой. ZVA указало Re:Check, что ремдесивир был зарегистрирован 3 июля и эта регистрация действует по всему ЕС. Это означает, что препарат можно распространять и врачи могут назначать его пациентам, пояснила Поплавска. Данные об этом лекарстве были оценены в ускоренном режиме за очень короткое время.

Этот препарат является первым и на момент написания статьи единственным лекарством, одобренным ЕС для лечения Covid-19. В конце июля Европейская комиссия подписала с американским производителем лекарств Gilead контракт на его поставку на сумму 63 миллиона евро. Страны-члены ЕС и Великобритания с начала августа будут обеспечены лекарствами для удовлетворения неотложных потребностей. Планируется, что в августе препарат поступит и в больницы Латвии, сообщает Государственное агентство лекарств. Это также было одобрено Минздравом.