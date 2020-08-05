Россия: в Еврейской автономной области во время военных учений рухнул мост. Есть пострадавшие

Как сообщили изданию в экстренных службах, пострадали 18 человек. Они были госпитализированы в военный госпиталь Хабаровска. Причины случившегося выясняются. Согласно одной из версий, возможно, была нарушена техника безопасности.

В свою очередь, первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев говорит, что военные на место ЧП никого не пускают.

"Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост",

- приводит слова Королева "Интерфакс".

Он также сообщил, что районная администрация по собственной инициативе выделила скорую и пожарную машину.

Как пишет "Медуза", пресс-служба Восточного военного округа заявила, что во время учений по установке мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор", пострадали двое военных.