Ср, 5.08.2020
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Россия: в Еврейской автономной области во время военных учений рухнул мост. Есть пострадавшие

Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix/AFP

В Еврейской автономной области в поселке имени Тельмана Смидовичского района во время учений железнодорожных войск произошло обрушение моста. Об этом сообщает ТАСС. 

Как сообщили изданию в экстренных службах, пострадали 18 человек. Они были госпитализированы в военный госпиталь Хабаровска. Причины случившегося выясняются. Согласно одной из версий, возможно, была нарушена техника безопасности.

В свою очередь, первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев говорит, что военные на место ЧП никого не пускают.

"Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост",

- приводит слова Королева "Интерфакс".

Он также сообщил, что районная администрация по собственной инициативе выделила скорую и пожарную машину.

Как пишет "Медуза", пресс-служба Восточного военного округа заявила, что во время учений по установке мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор", пострадали двое военных.

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