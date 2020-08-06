Заражения Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии: выдвинуты 3 версии

По его словам, одна из версий состоит в том, что учащиеся и тренер заразились в Литве. Однако не исключено, что заражение произошло и в Латвии - от родственников. Есть также версия, что воспитанники и тренер заразились на соревнованиях в Латвии.

Сейчас приоритет эпидемиологов состоит в том, чтобы понять, затронула ли инфекция всю школу или одну группу. Результатов анализов ждут еще двое учащихся и работники, которые контактировали с заболевшими.

Перевощиков сообщил, что в целом симптомы Covid-19 были у восьми детей, и первые симптомы появились 31 июля.

Лето у учащихся Мурьянской спортивной гимназии было активным - они участвовали в соревнованиях в Кулдиге, Риге, Литве и Эстонии. Информация об очаге заражения передана литовским и эстонским эпидемиологам.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, в том числе половина связана со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.