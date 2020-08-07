"Тепленькую Беларусь принесем и бросим к кремлевской башне": главное из интервью Лукашенко Гордону перед выборами

Об отношениях с Путиным

Александр Лукашенко рассказал, что первый президент России Борис Ельцин чувствовал себя "старшим братом" в отношении других постсоветских республик и всегда считал необходимым им помогать. Про нынешнего российского лидера президент Белоруссии сказал, что у него есть "хорошая черта": он "никогда не отступал от обещанного".

путин и лукашенко 30 июня EPA

Вместе с тем, по словам белорусского лидера, в последние полгода эта схема перестала работать: Путин может сказать что-то одно, а затем российское правительство делает совсем иначе. По словам Лукашенко, это не относится к кабинету Михаила Мишустина, с которым он пока близко не контактировал, но последние месяцы работы с Дмитрием Медведевым были такими: "Нет жесткого: договорились - сделали".

По мнению Лукашенко, за двадцать лет у власти Путин стал "маститым руководителем". Если в начале своего правления он "на рожон не лез, прислушивался, оставлял за собой право подумать", то сейчас Путин знает, как все работает.

Но в российском президенте Лукашенко не нравится, что тот никому не доверяет. При этом Путин, по словам Лукашенко, "любит все человеческие прелести: он спортсмен, он рюмку вина любит, и посмеяться, и в компании побывать".

Хотя Лукашенко возглавляет Беларусь уже 26 лет, а Путин Россию - только 20, по словам белорусского лидера, он относится к российскому коллеге как к старшему брату "и по возрасту, и по весу". Как сказал президент Беларуси, им приходилось "матюкнуться друг на друга", но они никогда не переходили на крик, и Путин ему никогда не угрожал.

Несмотря на открытую критику между Москвой и Минском в последние месяцы, Лукашенко надеется, что они остаются с Путиным друзьями.

Лукашенко добавил, что не ожидает, что Путин останется президентом России до 2036 года, как ему это позволяет новая версия конституции: "Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, - сказал Лукашенко. - Он найдет вариант, при котором к власти придут люди или человек, при котором Россия продолжит тот путь, по которому идет сейчас".

О минских переговорах и Донбассе

Путин, Лукашенко и Порошенко AFP

Заключение вторых Минских соглашений затянулось из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, рассказал Лукашенко. По его мнению, после ее ухода Европе грозит "потеря силы".

"В переговорах, слушайте, можно от Ангелы Меркель устать. Глядя, как они вели переговоры, от нее - да. Ну это волчица, ну это Европа потеряет сильно, настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, сутками - это же из-за нее сутками сидели", - рассказал Лукашенко.

Он считает, что при Владимире Путине Россия никогда не вернет Украине Крым, но с Донбассом ситуация "проще".