Трамп отменяет санкции против Сирии

"Я отдам распоряжение снять санкции с Сирии, чтобы дать этой стране шанс стать великой, - заявил Трамп. - Пришло их время засиять. (...) Поэтому я говорю: удачи тебе, Сирия, покажи нам нечто особенное".

Отмена санкций станет важным стимулом для Сирии, которая пытается восстановить экономику, разрушенную в результате затяжной гражданской войны, продолжавшейся 14 лет.

В среду в ходе визита в Саудовскую Аравию Трамп планировал встретиться с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

США и другие государства ввели санкции против Сирии после начала гражданской войны. Однако в декабре прошлого года многолетний режим сирийского президента Башара аль-Асада был свергнут. Его свергла коалиция под руководством исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которую возглавляет Шараа.

Нынешнее сирийское правительство, где ключевые позиции занимают сторонники Шараа, уже давно добивалось отмены санкций, введенных еще при Асаде. Это, по их мнению, поможет возродить экономику страны и ускорить послевоенное восстановление.