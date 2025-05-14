МИД: признание оккупации Украины подтолкнет Россию к новой агрессии

В принятой литовским парламентом резолюции говорится, что Украина является суверенным и независимым европейским государством, имеющим право защищать себя и самостоятельно принимать решения в вопросах внутренней, внешней и оборонной политики. В резолюции подчеркивается, что международно признанными являются границы Украины по состоянию на 1991 год.

Также литовский парламент призвал парламенты других стран мира принять аналогичные постановления, а правительства этих стран - приложить все усилия, чтобы уже захваченные Россией территории Украины и те, которые Москва еще пытается захватить, ни при каких обстоятельствах не были признаны частью РФ.

Парламент Литвы подтвердил, что остается "твердо приверженным поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и готов внести вклад во все международные дипломатические усилия, направленные на скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

Российские войска 26 февраля 2014 года оккупировали украинский полуостров Крым и вторглись на восток Украины. Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.