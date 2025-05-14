МИД: признание оккупации Украины подтолкнет Россию к новой агрессии

Признание факта оккупации украинских территорий Россией лишь подтолкнет Москву к дальнейшей агрессии в Европе, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите.
В начале мая парламент Литвы принял резолюцию, в которой подчеркивается, что Вильнюс никогда не признает захваченные Россией украинские территории частью Российской Федерации. За принятие документа проголосовали 118 депутатов литовского Сейма, никто не высказался против, никто не воздержался. Всего в парламенте Литвы 141 депутат.
Представитель латвийского МИД отметила, что Латвия последовательно придерживается политики непризнания незаконно оккупированных и аннексированных Россией территорий Украины.
Эглите напомнила, что сама Латвия пережила почти полувековую незаконную оккупацию со стороны Советского Союза и всегда была благодарна союзникам и партнерам, которые последовали принципам декларации исполняющего обязанности госсекретаря США Самнера Уэллеса от 23 июля 1940 года и не признали оккупацию стран Балтии.
"Эта поддержка помогла Латвии принять Декларацию о восстановлении независимости 4 мая 1990 года и Конституционный закон о государственном статусе Латвийской Республики 21 августа 1991 года, что позволило восстановить независимость де-факто", - подчеркнула Эглите.
Представитель МИД особо указала, что признание оккупации Россией украинских территорий противоречило бы принципам Устава ООН и установленному международному правопорядку. Кроме того, это негативно сказалось бы и на геополитической стабильности в других регионах мира.
В принятой литовским парламентом резолюции говорится, что Украина является суверенным и независимым европейским государством, имеющим право защищать себя и самостоятельно принимать решения в вопросах внутренней, внешней и оборонной политики. В резолюции подчеркивается, что международно признанными являются границы Украины по состоянию на 1991 год.
Также литовский парламент призвал парламенты других стран мира принять аналогичные постановления, а правительства этих стран - приложить все усилия, чтобы уже захваченные Россией территории Украины и те, которые Москва еще пытается захватить, ни при каких обстоятельствах не были признаны частью РФ.
Парламент Литвы подтвердил, что остается "твердо приверженным поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и готов внести вклад во все международные дипломатические усилия, направленные на скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".
Российские войска 26 февраля 2014 года оккупировали украинский полуостров Крым и вторглись на восток Украины. Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.
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