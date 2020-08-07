Что делать с проституцией?

Какая ситуация в настоящее время?

Латвия - одна из тех стран, где проституция легальна, но с некоторыми ограничениями. В других странах разные модели, есть страны, где разрешена проституция и работа борделей.

В то же время есть страны, где проституция запрещена. Например, в Литве полностью запрещена проституция. Также есть страны, где еще нет регулирования. В Швеции за проституцию наказывают только клиентов.

Известно ли, сколько проституток в Латвии?

Латвия подписала Конвенцию ООН и присоединилась к ней. Один из пунктов предусматривает, что в стране нельзя вести учет. После присоединения мы больше не считаем проституток в стране. Некоторые проститутки находятся в регистре штрафов за нарушение ограничений, но мы не считаем проституток как таковых.

Является ли проституция такой большой проблемой, которую следует решать немедленно, а именно путем внесения изменений, которые предусматривают наказание клиента?

На мой взгляд, в настоящее время нет оснований для введения североевропейской модели. Швеция, которая ввела такую ​​модель, достаточно богатая страна. Внедряя модель, были вложены значительные средства, чтобы решать эту проблему на социальном уровне.

Проституция - это социальная проблема, также надо работать с теми, кто покупает проституток.

Конечно, мы можем многое запретить, но нужно подумать, как мы будем это регулировать. Должен быть механизм, который контролирует запрет.

Почему мы против?

Потому, что если проституция будет под запретом, она уйдет в подполье. Организованная преступность будет более прибыльной.

Беседуя со шведскими коллегами, мы сделали вывод, что наказание клиентов хорошо работало в первый год, и проституция была практически искоренена.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Однако примерно через четыре-пять лет после введения модели проституция вернулась на прежний уровень, единственное, она исчезла с улиц.

В Латвии были случаи, когда клиенты проституток звонили анонимно и сообщали о возможных нарушениях.

На основании этой информации было возбуждено уголовное дело против лиц, которые насильно заставляли человека работать для оказания услуг.

С введением модели, которая будет наказывать клиентов, такой информации не будет, поскольку возникнут опасения по поводу возможного штрафа.

В целом, я не верю, что мы добьемся 100% соблюдения закона. Например, в Швейцарии высокий уровень жизни, но у них также происходят различные преступления.

Активно работая, мы закрыли практически все массажные салоны, которые предлагали сексуальные услуги. Но преступники не дремлют.

В настоящее время в Риге известны случаи, когда водители велорикшей и таксисты работали свахами. Сейчас эта проблема практически устранена. Сегодня, общаясь с туристами, владельцами кафе, можно понять, что это уже не проблема - на улицах больше никто не пристает.

Сейчас преступные элементы, которые стремятся извлечь выгоду из этого, сделали шаг вперед, а именно: