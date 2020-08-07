Что делать с проституцией?

В Латвии в настоящее время проституция легальна с некоторыми ограничениями, в свою очередь в других странах проституция либо легальна, либо полностью запрещена. Начальник отдела по борьбе с сутенерством и торговлей людьми Управления по борьбе с организованной преступностью Армандс Лубартс в интервью порталу TVNET рассказал о текущей ситуации в Латвии, а также о возможных решениях и предложениях по ее улучшению.
Какая ситуация в настоящее время?
Латвия - одна из тех стран, где проституция легальна, но с некоторыми ограничениями. В других странах разные модели, есть страны, где разрешена проституция и работа борделей.
В то же время есть страны, где проституция запрещена. Например, в Литве полностью запрещена проституция. Также есть страны, где еще нет регулирования. В Швеции за проституцию наказывают только клиентов.
Известно ли, сколько проституток в Латвии?
Латвия подписала Конвенцию ООН и присоединилась к ней. Один из пунктов предусматривает, что в стране нельзя вести учет. После присоединения мы больше не считаем проституток в стране. Некоторые проститутки находятся в регистре штрафов за нарушение ограничений, но мы не считаем проституток как таковых.
Является ли проституция такой большой проблемой, которую следует решать немедленно, а именно путем внесения изменений, которые предусматривают наказание клиента?
На мой взгляд, в настоящее время нет оснований для введения североевропейской модели. Швеция, которая ввела такую модель, достаточно богатая страна. Внедряя модель, были вложены значительные средства, чтобы решать эту проблему на социальном уровне.
Проституция - это социальная проблема, также надо работать с теми, кто покупает проституток.
Конечно, мы можем многое запретить, но нужно подумать, как мы будем это регулировать. Должен быть механизм, который контролирует запрет.
Почему мы против?
Потому, что если проституция будет под запретом, она уйдет в подполье. Организованная преступность будет более прибыльной.
Беседуя со шведскими коллегами, мы сделали вывод, что наказание клиентов хорошо работало в первый год, и проституция была практически искоренена.
Однако примерно через четыре-пять лет после введения модели проституция вернулась на прежний уровень, единственное, она исчезла с улиц.
В Латвии были случаи, когда клиенты проституток звонили анонимно и сообщали о возможных нарушениях.
На основании этой информации было возбуждено уголовное дело против лиц, которые насильно заставляли человека работать для оказания услуг.
С введением модели, которая будет наказывать клиентов, такой информации не будет, поскольку возникнут опасения по поводу возможного штрафа.
В целом, я не верю, что мы добьемся 100% соблюдения закона. Например, в Швейцарии высокий уровень жизни, но у них также происходят различные преступления.
Активно работая, мы закрыли практически все массажные салоны, которые предлагали сексуальные услуги. Но преступники не дремлют.
В настоящее время в Риге известны случаи, когда водители велорикшей и таксисты работали свахами. Сейчас эта проблема практически устранена. Сегодня, общаясь с туристами, владельцами кафе, можно понять, что это уже не проблема - на улицах больше никто не пристает.
Сейчас преступные элементы, которые стремятся извлечь выгоду из этого, сделали шаг вперед, а именно:
начали формировать так называемые джентльменские клубы, где есть строгий "фейсконтроль" и входить в них можно только по знакомству.
С улицы туда попасть нельзя.
В этих клубах предлагают платные сексуальные услуги. Такие клубы у нас на виду, мы работаем, собираем доказательства, чтобы этих людей можно было наказать.
Насколько распространено употребление наркотиков среди проституток?
В Латвии на улицах работают "местные" - те, кто оказывает такие услуги регулярно, - и те, кто это делает редко. В настоящее время видно, что на улицах остались только те, кто употребляют.
Например, в клубах цены могут измеряться сотнями, даже тысячами евро за услуги. Ни один уважающий себя клуб не примет человека, у которого есть проблемы с наркотиками.
Работают ли в Латвии проститутки из других стран?
Да, в основном из Украины, России, Беларуси, но были случаи, когда регистрировались трансгендеры из Бразилии и других экзотических стран.
Никого из иностранцев не заметили на улицах, они все были проститутками, работающими в квартирах или закрытых клубах.
В настоящее время штрафы за незаконную проституцию не полагаются.
Из-за несогласия политиков с 1 июля больше не существует регулирования, которое позволяло бы наказывать лица за незаконную проституцию в административном порядке. С 1 июля в Латвии вступил в силу новый Закон об административной ответственности, таким образом, Кодекс об административных правонарушениях стал недействительным.
Отсутствие механизма не оказывает существенного влияния
Том Садовскис, представитель Рижской муниципальной полиции, отметил, что на уличную проституцию не повлиял тот факт, что сейчас у полиции нет механизма для преследования правонарушителей. Количество звонков и вызовов от населения, а также наблюдения полиции говорят о том, что нарушения остались на прежнем уровне.
Хотя в настоящее время незаконная проституция не может преследоваться по закону, полиция призывает жителей сообщать о любых нарушениях - правоохранительные органы по-прежнему будут выезжать на место происшествия, чтобы предотвратить нарушения.
Информация, предоставляемая населением, помогает полиции лучше понять реальную ситуацию в городе и спланировать дальнейшую работу.
Рижская муниципальная полиция готова к любой из версий регулирования, которая будет принята Сеймом. Полиция готова работать и в том случае, если наказание будет предусматриваться как для поставщика услуг или клиента, так и для обоих.
"Главное, чтобы был механизм контроля, а не как сейчас - правила существуют, а инструментов для их контроля нет", - сказал Садовскис.
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