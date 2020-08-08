"Ему страшно". Белорусы накануне выборов - про президента, митинги и беспрецедентную ситуацию в стране

Последние новости из Беларуси напоминают дурную комедию - сообщения о посадке оппозиционных кандидатов и массовых задержаниях на митингах перемежаются с новостями о рейдерском захвате государством одного из крупнейших банков страны, ухудшении качества воды в столице и задержании тридцати российских наемников, якобы планирующих в стране переворот.

Чтобы разобраться в том, что происходит в Беларуси, RUS TVNET опросил нескольких граждан этой страны - как постоянно живущих, так и уже уехавших.

Главный вывод из того, что нам рассказали белорусы - сегодняшняя ситуация в стране не просто напряженная, она - беспрецедентная.

Галерея: Акция в поддержу Светланы Тихановской

Один из наиболее волнующих всех вопросов - каков на самом деле уровень поддержки действующего президента страны?

Кристина М., 24: Среди моих знакомых, друзей, семьи нет никого, кто поддерживал бы действующую власть. В деревнях, разве что, такие остались.

Андрей Р., 25: Я как-то поехал в деревню к родственникам своей девушки, и подготовил целую речь, чтобы убеждать всех голосовать против Лукашенко. И вот в этой деревне, где, в теории, и должен проживать электорат Лукашенко - все эти люди, которые должны говорить "Пускай сидит - кто, если не он? Придет новый - будет воровать. Не хотим этих ваших кандидатов западных или московских!" - там оказалось, что зря я все свои стендапы готовил, потому что никто и не собирался со мной спорить. Мама, папа, бабушка - все из моего окружения думали так же.

Вадим, 23: Может быть, процентов тридцать Лукашенко поддерживают, но из этих 30 нужно вычесть всех, кто делает это под давлением или по долгу службы. Армия, чиновники, бюджетники - под угрозой увольнения, а в некоторых случаях даже тюремного срока.

Андрей С., 36: Думаю, его рейтинг сильно упал. Это, конечно, не три процента, как любят говорить, но не больше процентов двадцати. В любом случае, это точно не тот процент, с которым выигрывают выборы.

А чем так плоха Беларусь при Лукашенко?

Андрей Р.: Конкретно меня больше всего раздражает жесткая бюрократия, подавление любой инициативы. Я работаю в кино, и мне кажется, что "Беларусьфильм" это такая маленькая модель Беларуси. Очень стерильная постройка с огромным количеством кабинетов, в 70% которых никого нет, а в остальных 30 люди есть, но у них обед.

Если ты хочешь что-нибудь организовать, ты должен обойти десять кабинетов и получить девять отказов.

Тарас, 30: Проблема, естественно, в несменяемости власти. Лукашенко правит страной уже 26 лет. У власти он не совсем законно, потому что весь административный ресурс и все медиа всегда были у него в кармане. Вся система повязана с ним, потому что эти люди получают деньги - могут строить свой бизнес, обогащаться, иметь привилегии и прочее. И отношение этих людей к проблемам государства очень попустительское, в результате чего и имеем проблемы в экономике, со здравоохранением и все остальное, что сейчас привело к росту недовольства.

Вадим: Идиотская система образования, никак не завязанная на Болонском процессе. Диплом о белорусском высшем образовании можно поставить под кружку с чаем и забыть.

Карина, 23: Прошло 30 лет после развала Советского Союза. Все европейские страны бывшего СССР, которые были на нашем уровне, или даже ниже, сейчас далеко впереди. Мы крутимся на одном месте, а люди продолжают уезжать.

Кристина А., 29: Когда поклонники президента пытаются аргументировать, чем он хорош, они разговаривают словами из телевизора. Вот - посевная у нас, президент в город приехал - сразу асфальт положили, цветочки высадили. Это все, по сути, потемкинские деревни.

У нас до сих пор смертная казнь, притом иногда суд очень странно выносит приговоры. Без вести исчезают неугодные власти. Люди заходят в здание КГБ, чтобы подать свое законное ходатайство, а выходят уже в автозак - это реальная ситуация последних дней.

За каждое твое слово, за каждый репост к тебе могут прийти с обыском. Я понимаю, что даже сейчас, после этого разговора, это может случиться.

Андрей П., 31: В 94-м Лукашенко был молодым и амбициозным политиком, смотрящим в будущее. Благодаря двум референдумам, проведенным в 1995 и 1996 годах, у него появилось очень много власти. Парламент стал декоративным, а в 2001 году, после еще одного референдума, Григорьевич сжег оставшиеся мосты и стал вечным правителем Республики Беларусь, каким себя и считает.

Ему уже 65 - он заскорузлый, а мир меняется. Зачем мне президент, которого я не могу послать нафиг в микроблоге Twitter?

Что за история с вагнеровцами, кстати?

Тарас: Сейчас раскручивается дело с боевиками ЧВК "Вагнер", которые якобы приехали в Беларусь переворот устраивать. Боевики из этой военной компании воевали в Африке, в Сирии, на Донбассе. Почему они оказались в Беларуси - неясно.

Дело в том, что это как-то могут связать с Тихановской, чтобы убрать альтернативного кандидата из предвыборной гонки. Такие истории у нас происходят почти перед каждыми выборами.

Андрей П.: Вагнеровцев придумали, чтобы люди на митинги не ходили, а собралось все равно 63 тысячи человек - потрясающе огромное количество для Минска.

Люди не испугались, потому что, Черт побери, мы вам не верим!

У вас каждые выборы приезжают какие-то дядьки с автоматами и коктейлями Молотова и хотят "дестабилизировать обстановку".

Андрей Р.: Тот большой репортаж, который выпустило государственное телевидение про российских боевиков - это лучшее, что сейчас происходит в белорусском кино.

Карина: Несколько лет назад была похожая ситуация с Белым Легионом. Схватили каких-то людей, которые якобы там что-то готовили. Сюжет показали, как приехали в сарай и нашли там какие-то три несчастные пули. Через два месяца оказалось, что их всех потом просто отпустили.

Когда Лукашенко говорит, что Россия готовит переворот в Беларуси, он, кажется, не понимает что это наш ближайший союзник. Зачем с ней ругаться?

Белорусские власти на инцидент с "боевиками" отреагировали нестандартно - не спровоцировали международный скандал, не выслали или даже не вызвали для дачи объяснений российского посла, не закрыли и не укрепили границу с Россией, не запретили вещание российского телевидения. Единственная принятая мера - рамки и металлоискатели на мирных пикетах Светланы Тихановской.

Стоит сказать, что сегодняшняя ситуация в стране отличается от обычного противостояния Лукашенко - оппозиция не только количественно, но и качественно.

Волею то ли случая, то ли чьей-то хитроумной задумки, политическая альтернатива в Беларуси впервые оказалась по-настоящему близка белорусскому народу.

Заметно народное единение вокруг оппозиционных кандидатов. Насколько оно масштабное, широкое, и вообще - бывало ли такое раньше? Была крупная акция протеста в декабре 2010-го года, опять-таки, после президентских выборов.

Тарас: Подобного массового объединения вокруг конкретного кандидата не было, пожалуй, давно. В 2010-м, на "Плошче" (митинг несогласных с результатами президентских выборов на Площади Независимости в декабре 2010 года в Минске - Прим.ред.) была яркая вспышка поддержки среди пассионарной молодежи и национально настроенных людей, но практически только в столице. Там было много разных кандидатов, и все они тянули одеяло на себя.

Карина: У нас и до этого была белорусская оппозиция, такая национальная - про бело-красно-белый флаг (официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918 - 1919), и Беларуси до 1995 года), национальное самосознание, лозунг "Жыве Беларусь!" и так далее, но это не много, кого интересовало.

Тарас: Сейчас произошло объединение кандидатов, и раньше такого не бывало. Эти люди не представляют классическую системную оппозицию, они вообще раньше политикой не занимались, а само движение происходит уже по всей стране, в разных слоях населения.

Андрей С.: Это заметно и по кандидатам, которые представляют несогласных: Бабарико это человек от интеллигенции, от элит, Цепкало - IT сфера, а Тихановский это как раз обычный электорат Лукашенко.

Андрей П.: Мне вот что запомнилось - сначала они называли себя оппозиционерами, а потом будто что-то переключилось, и все стали говорить "альтернатива".

И это действительно альтернативные кандидаты, альтернативный вариант курса Беларуси в будущее.

Карина: Я ходила на митинги, я видела людей - молодых и взрослых, улыбающихся, которые уже не хотят жить по-старому. В такой момент понимаешь, что Беларусь это что-то цельное, что-то большее, чем ты один.

Андрей Р.: Сейчас для меня - самый активный политический период в жизни, и многие знакомые меня поддержат. Все люди из моего окружения, которые раньше были аполитичны, сейчас вдруг встали, по сути, "на баррикады" - пишут гневные посты, выходят на митинги. Наверное, это связано с тем, что прошли те самые 25 лет - появилось новое поколение, привыкшее к мысли о том, что мы свободны, мы можем что-то менять.

Галерея: Акция в поддержу Светланы Тихановской

Как на все это повлияла пандемия коронавируса?

Кристина М.: Когда все началось, я была в Европе и видела, как там все происходит - все позакрывалось, люди в масках, а в Беларуси, якобы, никакого вируса не было.

Тарас: Мы не могли ввести карантин, потому что просто не было денег - мы не могли не работать.

Карина: Коронавирус объединил людей. Когда медикам нужна была элементарная помощь, а государство никак не отреагировало - люди объединились сами.

От программистов, которые по 2 тысячи долларов зарабатывают, до простых людей - все начали собирать деньги. Это был первый шаг к объединению.

Кристина А.: У меня сын в детском саду стал контактом первого уровня - воспитательница заразилась Covid-19 и вышла на работу. Слава богу, с ребенком все в порядке, но несколько детей все-таки заболели.

Андрей П.: Президент, лидер нации, ни разу не выступил по телевизору и не сказал "Ребята, берегите себя. Ситуация сложная, в экономике проблемы, мы это признаем, мы не можем всех отправить на дом, чтобы все заводы встали, поэтому, пожалуйста, ходите на работу, но берегите себя, принимайте все меры защиты". Лукашенко сказал, что нет вирусов никаких. Не выступил с поддержкой семей, которые из-за болезни потеряли родных.

Тарас: Он долго и упорно демонстрировал ковид-диссидентство (недавно Лукашенко признался, что сам переболел коронавирусом - Прим. авт.), доходил даже до прямого оскорбления людей - называл заболевших больными стариками, толстыми.

Статистика по Covid-19 корректируется в угоду властям: коронавирус называют ОРВИ, внебольничной пневмонией, даже отказывают в госпитализации. Люди умирают от чего угодно, но только не от коронавируса.

Андрей П.: Статистике не верит никто. Было 300 зараженных и 5 погибших в день, а потом 4 тысячи зараженных, и те же 5 погибших в день.

Вообще, с каким настроением ожидают 9 августа?

Андрей С.: Надежды на перемены очень большие. Главное, что появилась возможность выбора, реальные конкуренты - люди, которые могут предложить альтернативу действующей власти. Они многим понравились, это не просто замена. Эти люди вполне могут стать хорошими президентами.

Тарас: Все мои знакомые и родственники в ожидании. Не совсем понятно, к чему все готовятся, но все хотят, чтобы Тихановская заняла пост президента. Я в это не слишком верю, у меня вообще пессимистические взгляды на всю эту ситуацию, но есть и те, кто верит в перемены - было ведь уже много попыток унять протест, и ничего не помогло.

Карина: Все понимают, что фальсификация неизбежна, но так же все понимают, что будет другая Беларусь. Может быть, не сейчас, но она уже встала на этот путь.

Что за фигура Светлана Тихановская?

Андрей П.: 3 месяца назад появилась никому неизвестная женщина, Светлана Тихановская - бедная, запуганная серенькая мышка, никто ее не знал, даже имя путали. И буквально за три недели она невероятно выросла. Раньше не могла связать двух слов - стеснялась, а теперь с государственного канала смело говорит вещи, которых там не говорили уже 26 лет.

Когда видишь, как обычный человек становится личностью - это, конечно, сплачивает.

Карина: Лукашенко называл Тихановскую домохозяйкой и уверял, что у нас конституция не под женщину. В 2020 году у нас конституция не под женщину, как тебе такое?

Другой момент - готова ли Беларусь проголосовать за женщину? Это не европейская страна в хорошем понимании этого слова.

Разумеется, даже если люди проголосуют за Светлану, 9 августа никто не объявит ее победительницей. Это история не о том, чтобы она стала президентом, все это прекрасно понимают, она про стремление к переменам.

ФОТО: TATYANA ZENKOVICH/EPA

Кстати, про перемены - ощущается их приближение? Пахнет жареным?

Кристина М.: Я не верю, что оппозиция может победить. История последних 26 лет не позволяет. Но надежда, которая появилась - от нее уже никуда не денешься.

Тарас: То, что объем недовольства нынешней властью велик - несомненно. Люди перестали бояться попасть в автозак, начали драться с милицией. Даже работники государственного телевидения стали высказываться против задержаний людей, чего раньше себе не позволяли. С ними разорвали контракты.

Судя по тому, что я вижу, и что говорят эксперты, Лукашенко уже по всем фронтам проиграл эти выборы.

Неважно, будут они проведены, отменены или результаты сфальсифицируют - победу он теперь может только украсть.

Но не стоит думать, что режим слаб. Он достаточно силен, у него еще хватает денег, лояльности со стороны бюджетных структур и части населения, поэтому неизвестно, к чему все это приведет.

Андрей П.: Лукашенко не встречается с людьми - он посещает всякие спецподразделения, велит омоновцам "не нянчиться". Это показывают по национальному телевидению, печатают официальные газеты. Намек такой тонкий.

Андрей С.: У Лукашенко есть все возможности силового подавления любых протестов. Раз он пугает расстрелами, значит это вполне может случиться.

Андрей П.: Силовиков дрессируют, я знаю - у меня родственники в милиции работают.

И я боюсь, что они не встанут на сторону людей. Период до выборов прекрасен предположением о том, что все будет хорошо. Но будет ли - это вопрос.

Андрей Р.: Сложно сказать наверняка, насколько все происходящее близко к действительным переменам. Беларусь это такая непредсказуемая страна.

Лет через двадцать я обязательно буду смотреть сериал про эти выборы от HBO.

Я узнал, что многие всерьез рассматривают возможность покинуть страну в случае победы Лукашенко. Это правда?

Кристина А.: Да, многие даже не строят планы после 9 числа, потому что неизвестно, что будет. Единственное, из-за чего я буду готова уехать - это ребенок. Хочу, чтобы у него была свобода выбора, мнения, действий. В этой стране, на данный момент это невозможно.

Карина: Если за эти годы уехало 700 тысяч человек, то сейчас, если снова ничего не изменится, уедет в разы больше.

Об этом уже говорят мои ровесники - поедут в Россию, в Польшу, Литву, куда угодно. Останутся одни пенсионеры.

Кристина М.: Посмотри на посольства Беларуси в других странах - около них тоже полно акций, и эти люди не от хорошей жизни уехали. Я сама уехать собираюсь.

Андрей П.: Я готов уехать из страны, если начнется бойня. Если Лукашенко снова выберут неправомерно, будут серьёзные столкновения и власть победит, то ещё долгое время у нас в стране будет довольно опасно жить.

Вопрос самый лобовой: почему Лукашенко не уходит?

Андрей С.: Думаю, это в силу каких-то психологических особенностей: так долго находясь у власти, человек, похожий на него, уже ассоциирует себя с ней и не видит себя вне ее.

Вадим: Ему же в девяностых поставили диагноз - мозаичная психопатия. Учитывая, какие высказывания он делает и как ведет себя - это не похоже на здорового человека.

Тарас: Это определенный психологический тип максимально авторитарного лидера, которому не интересны ни блага цивилизации, ни миллионы долларов. Человеку вполне определенно нужен только один ресурс - власть, которая порождает все остальные блага. Возможность распоряжаться и рулить всем, что есть в границах страны.

Лукашенко пришел в политику как управляющий совхозом, и в стране у него точно такие же порядки.

Андрей Р.: Наверное, он действительно верит, что поднял Беларусь с колен и несет ее к светлому будущему, и что без него все рухнет и мы все по миру пойдём.

Андрей С.: Во-вторых - думаю, он опасается правовой оценки своего правления. За 26 лет было много нарушений закона, демократических принципов и так далее.

Тарас: Ему уже предлагали договоренности, которые охраняли бы его от репрессий со стороны новой власти в случае ее смены, но законы ведь можно отменить.

Андрей П.: Если власть сменится, зададут вопросики - где Завадский, где Захаренко (бывший министр внутренних дел Беларуси, оппонент Лукашенко - Прим. ред.) и все остальные, что пропали без вести (список исчезнувших во время президентства Лукашенко людей, предположительно - по политическим мотивам, насчитывает пять человек - Прим. ред.)? А что там такое непонятное со счетами у старшего сына? Если углубиться, вскроется много неприятных вещей. А моратория на смертная казнь у нас нет, благодаря ему же.

Лукашенко перед выборами никогда раньше не парился, а сейчас стянул под Минск внутренние войска и ОМОН - настраивается, что люди пойдут против него.

Тарас: Диктаторы подобного рода не отказываются от власти добровольно - они либо правят до самой смерти, либо их убивают.

Карина: Мы для Лукашенко не люди, мы какой-то несчастный "народец". Все эти его необдуманные действия и слова - про то, что он будет стрелять по протестующим - человек просто не совсем понимает, что делает, и начинает хвататься за все подряд.

Понятно, что ему страшно, как бы он это не скрывал. Но автозаков и тюрем на всех не хватит, он не пересадит 10 миллионов человек. Даже 3 миллиона не пересадит.

Андрей Р.: В любом случае, я против этих аляповатых, невежественных и очень уморительных высказываний Александра Григорьевича. Мне кажется, он был бы хорошим стендапером, но вот за президентскую должность мертвой хваткой цепляться не нужно.

Что случится после выборов?

Андрей П.: Пока не ясно, но у людей сейчас пропадает страх. Я прекрасно помню, как десять лет назад о подобных вещах боялись говорить, например, по телефону. Сейчас не так. Я не боюсь, можешь даже фамилию мою написать. Хуже уже точно не будет.

Кристина А.: Самая главная, и самая непредсказуемая встреча, скорее всего, произойдет после выборов - 10 августа, когда объявят результаты. Тогда, возможно, будет развязка.

Или завязка.

На недавнем обращении президента к белорусскому народу и национальному собранию Александр Лукашенко пообещал "не отдавать" страну. Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа, результаты должны огласить 10-го.