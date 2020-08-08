Международный день пива: как изменилось потребление любимого латвийцами напитка?

Сейчас в ассортименте более 300 сортов пива, 60% которых составляют местные бренды. Клиенты ценят высокое качество и приятный вкус, а ТОП-5 любимых сортов - это светлое пиво Tērvetes Senču, Cēsu Premium Pinte, Bauskas, Aldara и Tērvetes. Все большее признание завоевывает и темное пиво, самыми популярными сортами которого являются Bauskas и Grunberger производства Cēsu alus.

Распространенное представление о том, что люди отдают предпочтение пиву в стеклянных бутылках, ошибочно. Данные показывают, что

покупатели одинаково часто выбирают пиво как в стеклянной таре, так и в жестяных банках, уделяя внимание в основном вкусу, качеству и цене продукта.

"Пиво исторически было одним из самых любимых напитков латышей. Следуя за меняющимися покупательскими привычками, мы регулярно расширяем ассортимент пивных напитков, включая в него и уникальный продукт малых латвийских пивоварен - крафтовое пиво.

Хотя из-за пандемии этот год полон вызовов для пивоваров всего мира, мы рады тому, что, обеспечивая многообразный ассортимент товаров во всех магазинах, можем поддержать местных производителей, особенно в это экономически сложное время", - комментирует директор департамента корпоративных отношений ООО "Maxima Latvija" Янис Бесерис.

Из-за Covid-19 во всем мире наблюдаются значительные изменения в тенденциях потребления алкогольных напитков.

Люди начинают чаще экспериментировать, пробуя новые вкусы и самостоятельно готовя экспериментальные коктейли, при этом потребление пива сокращается.