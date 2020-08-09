Вт, 11.08.2020
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Беларусь после второй ночи протестов: один человек погиб, звучат призывы начать забастовку

В Беларуси неспокойно

ФОТО: AP/EPA/REUTERS/AFP

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

Главное за 10 августа:

  • В ночь на 11 августа протесты продолжились.
  • Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
  • Погиб один из протестующих, ранен водитель автобуса.
  • Специальный корреспондент издания "Медуза", зарегистрированного в Латвии, пропал во время ночных протестов в Беларуси. Ринкевич сообщил, что в поисках журналиста задействовано посольство Латвии.
  • В Беларуси под стражей 17 журналистов. Трех из них уже отпустили. Судьба остальных остается неясна.
  • Светлана Тихановская находится в Литве. Она в безопасности. 

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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