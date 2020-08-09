Чт, 13.08.2020
Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - самое важное, что происходит в нашей жизни. Светлана Тихановская
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  • Четвертый вечер протестов в Беларуси: в Гомеле умер участник митингов, водители перекрывают дороги
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Четвертый вечер протестов в Беларуси: в Гомеле умер участник митингов, водители перекрывают дороги

ФОТО: Scanpix/AFP

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

12 августа. Главное:

  • Протесты продолжились и в ночь на 12 августа. Милиция и ОМОН снова пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
  • В целом ночь выдалась более спокойной, но не обошлось без задержаний.
  • В Гродно военный джип столкнулся с гражданским автомобилем. Пострадала маленькая девочка.
  • Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста. Кроме некоторых случаев, сообщает "Медуза". 
  • У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
  • Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве, она записала видеообращение. А точнее, два, одно из которых было записано в здании ЦИК Беларуси. Вероятно, под диктовку.
  • МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов" акций протеста.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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