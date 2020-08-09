Вс, 9.08.2020
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Мыльные пузыри и артисты на ходулях. Мероприятия на ул. Тербатас в воскресенье

Мероприятия на улице Тербатас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня в Риге продолжаются развлекательные мероприятия на ул. Тербатас, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

С 12:00 до 14:00 семьи с детьми приглашаются на игровую площадку Рижской цирковой школы во дворе Рижской средней школы Натальи Драудзини, где дети смогут принять участие в мастерской больших пузырей.

С 14:00 до 15:00 к пешеходам на ул. Тербатас присоединятся артисты Рижского цирка на ходулях.

Кроме того, в 12:00 на Видземском рынке откроется "Научный театр" от Laboratorium.lv, а в 13:00 начнется музыкальная кукольная постановка для детей "Приключения Шняпулиса".

Рижское самоуправление призывает жителей, участвующих в мероприятиях на ул. Тербатас, быть ответственными и использовать приложение "Останови Covid", соблюдать дистанцию в два метра, а также использовать размещенные рядом с зонтиками от солнца дезинфицирующие средства

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