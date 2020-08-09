Вс, 9.08.2020
"Перемен" Цоя - главная песня этого лета. Гражданин Беларуси, голосующий в Риге

Более 40 человек погибли в результате оползня в Индии

ФОТО: AFP/SCANPIX

По меньшей мере 43 человека стали жертвами оползня на чайной плантации в индийском штате Керала. Непрекращающиеся муссонные ливни в Индии затрудняют спасательные работы. Об этом сообщает DW.

В результате крупного оползня, произошедшего на чайной плантации в индийском штате Керала и вызванного муссонными ливнями, погибли по меньшей мере 43 человека. Об этом сообщила местная полиция в воскресенье, 9 августа.

Оползень произошел в пятницу, 7 августа, в районе Идукки в 250 километрах от столицы штата, города Тхируванантапурам, но из-за непогоды проведение спасательных работ было затруднено.

По данным полиции, 26 тел было найдено в ночь с пятницы на субботу. К воскресенью число жертв увеличилось до 43.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ