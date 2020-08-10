Весь состав правительства Ливана ушел в отставку

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан сообщил, что премьер Хасан Диаб официально объявит об уходе кабинета министров в 19:30 по местному времени.

Напомним, в Ливане в последние дни проходили акции протеста против действий правительства, на которое жители возложили ответственность за взрыв в Бейруте.

Часть ливанцев считает, что взрыв произошел из-за коррупции и халатности со стороны должностных лиц.

Галерея: Взрыв в Бейруте