Пн, 10.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка
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Весь состав правительства Ливана ушел в отставку

Взрыв в Бейруте

ФОТО: STR / AFP

Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан сообщил, что премьер Хасан Диаб официально объявит об уходе кабинета министров в 19:30 по местному времени.

Напомним, в Ливане в последние дни проходили акции протеста против действий правительства, на которое жители возложили ответственность за взрыв в Бейруте.

Часть ливанцев считает, что взрыв произошел из-за коррупции и халатности со стороны должностных лиц.

Галерея: Взрыв в Бейруте

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