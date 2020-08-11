Вт, 11.08.2020
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ДТП в Вецмилгрависе: молодые люди в прямом эфире разбили машину и скрылись с места происшествия

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Госполиция начала уголовный процесс за незаконное присвоение или растрату чужого имущества, связанное с ДТП, произошедшим по вине молодого человека в Вецмилгрависе, которое также транслировалось в прямом эфире в интернете, выяснило агентство LETA в Госполиции.

На видео, размещенном в интернете, можно увидеть, как автомобиль с тремя пассажирами без водителя попадает в аварию.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне пояснила, что в полицию поступила информация о ДТП в Вецмилгрависе, где выяснилось, что один из находившихся в машине людей угнал ее. Изначально водитель столкнулся с другим транспортным средством и попытался скрыться, но в результате вызвал второе столкновение.

Госполиция опознала людей, которые видны на кадрах. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое в соответствии с первой частью ст. 179 Уголовного закона, а именно - незаконное присвоение или растрата чужого имущества, совершенное лицом, которому это имущество было вверено или в ведении которого оно находилось. Преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!

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