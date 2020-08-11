Левитс: "Прекратить диалог с Беларусью значит отдать ее в руки России"

Руководители Латвии и соседних стран выступили с заявлениями, в которых осудили применение силы против мирных демонстрантов и призвали власти и правоохранительные органы Белоруссии уважать права граждан страны свободно выражать свое мнение.

Президент Эгил Левитс призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие международные организации расследовать ход выборов. Одновременно эксперты по внешней политике указывают на роль России в происходящем.

С одной стороны, нарушения в Беларуси столь явные, что на них невозможно не реагировать, с другой стороны, прекратить диалог с Беларусью означает по существу отдать ее в руки России.

Именно из-за геополитических противоречий нет единодушия о применении широких санкций против Белоруссии. Сделать это непросто, так как решение стран ЕС должно быть единогласным. МИД Латвии заявил, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не соответствовали стандартам ОБСЕ. Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды.

Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, а задержанные участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявил МИД.

Аналогичная позиция выражена в заявлениях президента Эгила Левитса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша, спикера Сейма Инары Мурнице, а также президентов Эстонии, Литвы и Польши.

Галерея: Протесты в Беларуси