"Моя дочь уже привилась". Путин объявил о регистрации российской вакцины от Covid-19

Сообщается, что на совещании с членами правительства Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

Министр заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Мурашко сообщил, что одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка "идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей - таковые в нашей стране есть".

По словам Путина, одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса. "Медуза" пишет, что он не стал уточнять ее имя.

После первой прививки, рассказал президент, у его дочери поднялась температура до 38 градусов, на следующий день - снизилась до 37 градусов.

"И все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо", - сказал Путин.