Латвия перечислит Ливану 50 000 евро для устранения последствий взрыва в Бейруте

4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась там с 2015 года.

По данным на 8 августа, в результате взрыва погибли 158 человек, ранения получили 5 тысяч.

Взрыв причинил огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана, в том числе порту, и оставил почти 300 тысяч человек без крыши над головой.