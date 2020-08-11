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Латвия перечислит Ливану 50 000 евро для устранения последствий взрыва в Бейруте

Ливан, Бейрут

ФОТО: ANWAR AMRO/AFP

 Министерство иностранных дел (МИД) Латвии перечислит 50 000 евро ливанскому Красному Кресту для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Такое решение сегодня, 11 августа приняло правительство, сообщает агентство LETA.

4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась там с 2015 года.

По данным на 8 августа, в результате взрыва погибли 158 человек, ранения получили 5 тысяч.

Взрыв причинил огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана, в том числе порту, и оставил почти 300 тысяч человек без крыши над головой.

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