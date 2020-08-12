20 лет со дня гибели подлодки "Курск": ответы на главные вопросы о трагедии

"При этом сведения об установке указанных резиновых деталей должны быть указаны в обязательном приложении к формуляру торпеды. Однако в формуляре торпеды данное приложение отсутствует, так как было выдано с торпедой на носитель (то есть на АПЛ) и в последующем уничтожено взрывом", - говорится в книге.

Есть ли другие версии?

Устинов не утверждает, что неисправность торпеды была единственной причиной катастрофы.

В своей книге он пишет, что в 2000-2001 годах, то есть уже после гибели "Курска" проверки выявляли на Северном флоте нарушения: "Допускалось повторное использование уплотнительных колец, бывших в употреблении; не полностью выполнялись предусмотренные инструкцией по эксплуатации проверки [...] целостности электрической цепи от сигнализатора давления СТ-4 до устройства АРВЭД боевых и практических торпед, а также системы дегазации и срабатывания указанного сигнализатора".

Речь идет о проверке системы, которая сигнализирует об утечке компонентов топлива из торпеды.

Но это довольно абстрактное обвинение, не имеющее непосредственного отношения к катастрофе "Курска", на котором, по словам Устинова подобные нарушения не были выявлены.

В 2019 году участник комиссии по расследованию гибели подлодки "Курск", в прошлом - подводник-торпедист, четверть века служивший на различных АПЛ, вице-адмирал Валерий Рязанцев, который в 2001 году занимал должность замначальника Главного штаба ВМФ России по боевой подготовке, издал книгу "В кильватерном строю за смертью. Почему погиб "Курск".

Близкие и родные моряков до сих пор приносят на их могилы цветы, Санкт-Петербург, 2015 год Getty Images

В ней содержатся несколько тезисов, которые указывают на другие причины, совокупность которых, по мнению автора, привела к катастрофе. Основной тезис Рязанцева - на "Курске" с пренебрежением отнеслись к ежегодной процедуре обезжиривания систем и инструментов. Эта процедура, в частности, проводится и в отношении "торпедного инструмента, воздушных шлангов и систем технического воздуха".

При этом 11 августа, за день до взрыва, в вахтенной документации содержится запись о том, что по приказу командира минно-торпедной части была проведена "подбивка воздуха высокого давления" - накачка воздуха в воздушный резервуар торпеды, который используется для подачи (выталкивания) топлива и окислителя после выстрела торпеды.

Рязанцев утверждает, что вероятнее всего, через необезжиренный шланг вместе с воздухом в резервуар попали частицы грязи, ветоши, масел или стружки, что в соединении с окислителем - перекисью водорода - привело к реакции разложения перекиси, при которой выделяется много тепла, и в конце концов это привело к взрыву.

Рязанцев при этом отмечает, что пока торпеда находилась на стеллаже в первом отсеке, "грязный" воздух не соприкасался с окислителем, - это произошло, когда торпеду загрузили к аппарату для стрельбы за три часа до пуска. При этом, как объясняет эксперт, был открыт соответствующий клапан, впускающий воздух в баллон.