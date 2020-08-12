Спустя четыре дня поисков найдено тело 19-летнего парня, пропавшего в море

В понедельник, 10 августа, в Вентспилсе в Балтийское море отправились купаться два молодых человека. Согласно неофициальной информации, юноши не являлись жителями Вентспилса и в городе были, чтобы поступить в Вентспилсскую высшую школу. Один из парней смог добраться до берега своими силами. Парня искали на протяжение нескольких дней.

Старший спасатель вентспилсской муниципальной полиции и спасательной службы Винцент Вилкс сказал ReTV: "Мы не заметили. К нам пришел второй парень, который был с ним. Он прибежал ко второй вышке и сказал, что пошел вместе с другом плавать, но его друга накрыла волна и он не успел выйти из воды. Да и сам он едва вышел на берег".

Ранее сообщалось, что спасатели сразу же, как получили информацию начали спасательные работы в зоне для купания, были вызваны служба Неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). В спасательных операциях участвовали также катер Государственной пограничной службы и Государственная полиция.

Спасательные и поисковые работы в понедельник продолжались до наступления темноты, во вторник были возобновлены, однако безрезультатно. Согласно словам представителя муниципальной полиции Даце Андерсоне, Госполиция продолжала поисковые работы, совместно с земессаргами. Планировалось, что к поисковым мероприятиям присоединится организация Bezvests.lv.

В полиции подчеркнули, что в понедельник спасательная служба, приступая к работе, с самого утра у всех входов на пляж вывесила знак желтого предупреждения -"Купаться не рекомендуется. Опасные волны" -, а также прочие предупредительные знаки, которые означали, что купаться не рекомендуется, но не запрещено.