Госполиция ищет пропавшую без вести девушку 2005 года рождения

Госполиция ищет пропавшую без вести Кристиану Меланию Полякову 2005 года рождения, сообщает представитель Госполиции Криста Андерсоне.
Кристиана ушла из своего дома в Риге на улице Вандзенес 8 августа и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост 1,70, худощавое телосложение, светлые волосы. На ней был джемпер фиолетового цвета, джинсы и спортивная обувь.
Внимательно посмотрите на фото девушки и, если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Кристина, звоните по номеру 110!
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