Госполиция ищет пропавшую без вести девушку 2005 года рождения

Кристиана ушла из своего дома в Риге на улице Вандзенес 8 августа и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 1,70, худощавое телосложение, светлые волосы. На ней был джемпер фиолетового цвета, джинсы и спортивная обувь.

Внимательно посмотрите на фото девушки и, если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Кристина, звоните по номеру 110!