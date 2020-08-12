Ср, 12.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

Госполиция ищет пропавшую без вести девушку 2005 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Госполиция ищет пропавшую без вести Кристиану Меланию Полякову 2005 года рождения, сообщает представитель Госполиции Криста Андерсоне. 

Кристиана ушла из своего дома в Риге на улице Вандзенес 8 августа и до сих пор не вернулась. 

Приметы девушки: рост 1,70, худощавое телосложение, светлые волосы. На ней был джемпер фиолетового цвета, джинсы и спортивная обувь. 

Внимательно посмотрите на фото девушки и, если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Кристина, звоните по номеру 110!

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ