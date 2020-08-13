Ср, 19.08.2020
Солдаты на войне воюют не за правительство, не за руководителя страны. Мужчины на войне воюют за того парня, который с тобой рядом сидел в окопе - и его уже нет. Солдаты воюют за это. Бывший боец ОМОНа Беларуси
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Ситуация в Беларуси: Тихановская призвала ЕС не признавать выборы. ОМОН снова разогнал протестующих

ФОТО: EPA/Scanpix

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

Главное 19 августа:

  • Скончался раненый в Бресте во время протестов мужчина.
  • Во время протестов 9 августа была ранена нидерландская журналистка.
  • Дважды за утро ОМОН разогнал протестующих в Минске.
  • Тихановская призвала страны ЕС не признавать выборы в Беларуси.
  • СМИ: В Минске приземлился самолет ФСБ России.
  • Первый белорусский город согласился на требования протестующих.
  • Лукашенко назвал координационный совет белорусской оппозиции "попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями".
  • Координационный совет белорусской оппозиции объявил свою цель - новые выборы и мирная передача власти.
  • Лукашенко заявил о планах оппозиции вывести Беларусь из Союзного государства с Россией.
  • Оппозиция назвала это манипуляцией и выразила готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.
  • Текстовая прямая трансляция:

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