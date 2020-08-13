В Эстонии в тюрьме покончил с собой убийца, известный как Урмас с битой

В июне прошлого года Харьюский уездный суд приговорил Эйнрооса за убийство его бывшей сожительницы Кадри-Анн Гроссь к 20 годам лишения свободы. Большим наказанием могло стать только пожизненное лишение свободы. В октябре прошлого года Таллиннский окружной суд уменьшил его наказание до 18 лет.

Эйнроос на протяжении всего процесса ни разу не признал свою вину.

Напомним, что Эйнроос прославился на всю страну в 2016 году, когда подрезал на своем внедорожнике другой автомобиль и начал угрожать его водителю бейсбольной битой.

Видео: Происшествие в 2016 году

А вечером 13 августа 2017 года возле одного из водоемов Харьюского уезда было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти, и вскоре по подозрению в совершении убийства был задержан Эйнроос, который с 15 августа 2017 года находился под стражей.

Согласно обвинению, 13 августа 2017 года Эйнроос в течение нескольких часов в квартире дома, расположенного в Таллинне на бульваре Вабадазу, избивал женщину, с которой ранее состоял в близкой связи. В ходе расследования были собраны улики, указывающие на то, что после избиения он насиловал женщину, а потом отвез ее на машине к водоему в Паункюла Харьюского уезда, где продолжал избивать ее, а потом задушил.

В ходе досудебного расследования Пыхьяский окружной прокурор Наталия Мийльвеэ указывала, что согласно версии следствия, в результате своего преступления обвиняемый хотел получить материальную выгоду, поскольку по данным обвинения, убитая составила завещание в его пользу.

Эйнроос также обвинялся в том, что похитил у жертвы наличные деньги и золотое кольцо с драгоценным камнем.

Процесс над Эйнроосом с самого начала был необычным, поскольку подсудимый использовал любую возможность, чтобы опротестовать все и всех. Он неоднократно превращал заседание в балаган, поэтому судье несколько раз приходилось удалять его из зала.

На первом заседании он с улыбкой сообщил, что "не все заседания должны быть серьезными, немного можно и пошутить", и на глазах у родственников убитой им женщины потребовал объявить минуту молчания.

Он пытался использовать все возможные приемы, чтобы затянуть процесс и диктовать ход заседания.

Но от наказания это его не уберегло.

Несмотря на то, что до и во время суда Эйнороосу было проведено множество психолого-психиатрических экспертиз, он был признан вменяемым.

Видео: Урмас Эйнроос в суде