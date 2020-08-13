Лидеры стран Балтии и Польши сделали заявление в связи с происходящим в Беларуси

Президенты Латвии, Эстонии, Литвы и Польши вместе призвали сегодня, 13 августа, президента Беларуси смягчить конфликт и прекратить применение силы против своего народа, а также немедленно освободить всех задержанных протестующих и начать диалог с белорусским народом.
Полный текст на русском приводит Rus.Postimees.
"Мы, президенты Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского Союза, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной.
Поэтому мы призываем Президента Беларуси:
1. Смягчить конфликт и немедленно положить конец применению силы против собственного народа. Положить конец насилию и уважать свободу прав человека, включая свободу выражения мнения и средств массовой информации, собраний и печати;
2. Немедленно освободить всех задержанных протестующих и прекратить дальнейшее преследование;
3. Без промедления начать диалог с белорусским народом. Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно. Основываясь на личном опыте наших обществ, мы призываем к общему столу национального примирения с представителями правительства и гражданского общества. Это было бы хорошим шагом к началу настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший способ способствовать социальному развитию, обсуждать реформы и будущее страны.
Если белорусские власти выполнят эти предварительные условия, дверь для сотрудничества с международным сообществом должна быть оставлена открытой. Изоляция - это не путь к благополучию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические меры в Беларуси для достижения мирного решения и укрепления независимости и суверенитета страны".
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