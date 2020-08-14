Все уже видели фото самой жаркой погони этого года? Рассказываем, кабан украл сумку с ноутбуком у загоравшего берлинского нудиста. На фото видно, как голый мужчина средних лет, размахивая своим немецким Panzerschreck, пытается догнать кабана, причем среди полностью одетых людей. Наверное, при этом он кричал, что это настоящее свинство! "Нихт убэгатэн, ду дёйче Швайне! Я тебя пойматэн!".

Слышали, что с сегодняшнего дня в Елгаве начнет курсировать беспилотный автобус? Звучит здорово, но вы его видели? Похоже на пробник автобуса, в который влезет от силы две бабушки или полтора бомжа с коляской.

Ну, а вообще, беспилотник - это ожидаемо, особенно учитывая опыт страны… как показывает практика, для управления голова не особо-то и нужна.

А представляете этот миленький автобусик в Риге? Пустят такого малыша по маршруту 15 троллика, он сделает кружок, поймет, что к такому его на заводе не готовили, и уедет куда фары глядят. Начнет новую жизнь где-нибудь под Резекне, но ещё долго будет просыпаться ночью в холодном поту от навязчивого мужского голоса "Latvijas Universitāte. Nākamā pietura - Centrāltirgus".

А теперь к серьёзной новости. Двух полицейских "подозревают в вымогательстве и получении взятки в виде большого количества меда", передает LETA. Взятку в виде двух ведер меда им дал водитель, пытавшийся избежать административного наказания.

Ну, что сказать, хорошо, что ассенизатор не остановили, тоже можно было бы откат ведрами получить.

Очень полезная новость пришла из Австралии! Местные программисты разработали Shazam для пауков и змей. Это приложение помогает определить, кто перед тобой - безобидный паучок или можно уже надгробие заказывать. Хотя, знаете, если вы живете в стране, в которой надо перед походом в туалет проверить, не спряталась ли под ободком унитаза змея, надгробие у вас уже есть.

Ну а мы, отдел маркетинга и сопереживания Balticom, на этой неделе с замиранием сердечек следили за ситуацией в соседнем государстве.

И, знаете, тут уже серьезно и без всяких шуток мы мысленно посылаем свою поддержку тем, кто отстаивает в данный момент свою свободу и гражданские права.

Если картошка - то фри! Да прибудет с вами сила.

А вы тоже берете ноутбук на пляж?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и сопереживания Balticom. Хотите высказаться? Пишите!