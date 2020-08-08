Сб, 8.08.2020
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  • В Германии голый мужчина бегал за кабаном. Он хотел отобрать ноутбук, который украло животное

Фото ⟩ В Германии голый мужчина бегал за кабаном. Он хотел отобрать ноутбук, который украло животное

Кабан. Иллюстративное фото

ФОТО: DIETER NAGL / AFP

Германия славится не только пивом и сосисками, но, например, возможностью загорать обнаженным на многих пляжах страны и большим количеством диких кабанов. Казалось бы, эти вещи абсолютно несовместимы, но порой жизнь преподносит удивительные сюрпризы!

Так, 5 августа в столице Германии Берлине на озере Тойфельзее (Teufelssee - "озеро Сатаны") к отдыхающему без одежды мужчине подошел кабан с двумя поросятами и похитил сумку с ноутбуком внутри, пишет "Медуза".

Нудисту ничего не оставалось, кроме как броситься за своей собственностью в погоню. Причем сделал он это как был - в чем мать родила.

К радости всех присутствующих, мужчина бегал за кабаном, пока тот не выронил сумку. В итоге он получил назад свой ноутбук, а другие отдыхающие - заряд позитива.

Происходящее удалось снять немецкой актрисе Адель Ландауэр. Она показала фото мужчине, который "гомерически расхохотался" и дал согласие на публикацию этих кадров. Фотографии она разместила на Facebook.

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