Фото ⟩ В Германии голый мужчина бегал за кабаном. Он хотел отобрать ноутбук, который украло животное

Так, 5 августа в столице Германии Берлине на озере Тойфельзее (Teufelssee - "озеро Сатаны") к отдыхающему без одежды мужчине подошел кабан с двумя поросятами и похитил сумку с ноутбуком внутри, пишет "Медуза".

Нудисту ничего не оставалось, кроме как броситься за своей собственностью в погоню. Причем сделал он это как был - в чем мать родила.

К радости всех присутствующих, мужчина бегал за кабаном, пока тот не выронил сумку. В итоге он получил назад свой ноутбук, а другие отдыхающие - заряд позитива.

Происходящее удалось снять немецкой актрисе Адель Ландауэр. Она показала фото мужчине, который "гомерически расхохотался" и дал согласие на публикацию этих кадров. Фотографии она разместила на Facebook.