Режим ЧС в Латвии закончился, но не для всех. Проблемы - у постояльцев центров социального ухода

Как сообщается на сайте бюро, омбудсмен Юрис Янсонс получает от проживающих в центрах социального ухода людей все больше сообщений об ограничениях их прав.

Многим по-прежнему запрещено лично встречаться с родственниками и другими людьми, не разрешается возобновить работу, например, у местных фермеров, запрещено самостоятельно покидать территорию учреждения, чтобы пойти в магазин или церковь.

Если постоялец все же покинул территорию учреждения, его на 14 дней помещают в изоляцию, как и после пребывания в больнице, хотя в больнице дважды делается тест на Covid -19.

Существует также опасение, что в отдельных центрах услуги социальной реабилитации все еще не оказываются или оказываются в ограниченном объеме.

Бюро омбудсмена подчеркивает, что любые ограничения прав человека должны быть тщательно взвешены, соразмерны и обоснованы законом.

Чтобы решить эту проблему, Янсонс 3 июля обращался с письмом в Министерство благосостояния и получил ответ, что в Европе высокая заболеваемость Covid -19 и смертность была именно в центрах социального ухода.

После окончания режима чрезвычайной ситуации для этих учреждений были изданы специальные рекомендации, и прием посетителей разрешен, если он согласован с администрацией и соблюдены меры эпидемиологической безопасности. Перемещение людей за пределами учреждений разрешено небольшими группами и в сопровождении работника.

Реагируя на жалобы постояльцев, Минблаг и Инспекция здравоохранения проведут совместные проверки в центрах социального ухода.