Китайский интернет-магазин продает копию одежды от инфлюенсера из Латвии. Но в 10 раз дешевле

В беседе с изданием Privātā Dzīve Григуле подтвердила, что знает об этом факте, но не планирует предпринимать каких-либо мер. "Это даже комплимент, что нас копируют", - считает она.

В интернет-магазине Григуле комплект спортивной одежды стоит 140 евро, а в популярном китайском интернет-магазине - приблизительно 10 евро.

По словам инфлюенсера, одежда, созданная ей, прослужит по меньшей мере два года и при ее создании никто не пострадал.

"Я за человечность и безопасные условия труда, поэтому на наш товар цена выше. К сожалению, многие не понимают, что поддерживают, покупая дешевую одежду", - высказалась она.