Сб, 15.08.2020
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Китайский интернет-магазин продает копию одежды от инфлюенсера из Латвии. Но в 10 раз дешевле

ФОТО: instagram/agnijagrigule, ekrānuzņēmums no aliexpress.com

Дизайнерскую одежду, созданную латвийским инфлюенсером и руководителем агентства дигитального маркетинга Honeymoon High Агнией Григуле, за гораздо меньшие деньги можно купить в популярном китайском интернет-магазине. 

В беседе с изданием Privātā Dzīve Григуле подтвердила, что знает об этом факте, но не планирует предпринимать каких-либо мер. "Это даже комплимент, что нас копируют", - считает она. 

В интернет-магазине Григуле комплект спортивной одежды стоит 140 евро, а в популярном китайском интернет-магазине - приблизительно 10 евро.

По словам инфлюенсера, одежда, созданная ей, прослужит по меньшей мере два года и при ее создании никто не пострадал. 

"Я за человечность и безопасные условия труда, поэтому на наш товар цена выше. К сожалению, многие не понимают, что поддерживают, покупая дешевую одежду", - высказалась она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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