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Золотые плавники и сверкающие головные уборы: Tautumeitas на "Евровидении"

Перевод: rus.tvnet.lv

На официальной странице "Евровидения" в Facebook опубликованы фотографии с первой репетиции Tautumeitas.

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Как пишет страница "Евровидения" в соцсети X, по сравнению с выступлением на Supernova изменения коснулись лишь нескольких нюансов.

"Освещение определенно стало более драматичным и мощным, а в какой-то момент LED-стена придает девушкам хвосты, делая их похожими на животных, поэтому им также приходится находиться в определенном месте на сцене. Это выглядит действительно эффектно".

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"Их наряды также отличаются — вместо платьев, которые мы видели на Supernova, Tautumeitas одеты в подчеркивающие силуэт золотые костюмы с деталями, похожими на плавники, дополняя образ потрясающими золотыми головными уборами, которые светятся и меняют цвет во время песни", - сообщают новости "Евровидения".

Напомним, что песня Tautumeitas Bur man laimi прозвучит во втором полуфинале "Евровидения", в котором также примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал — 17 мая.

Конкурс песни "Евровидение" пройдет в Базеле с 13 по 17 мая.

Видео: Tautumeitas - Bur man laimi

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