Femme Fatale. Дарта Даневича поделилась откровенным кадром

Латвийская актриса Дарта Даневича в социальной сети Instagram опубликовала фотографию с весьма откровенной фотосессии.
Манящий взгляд и едва прикрытая грудь... На черно-белых кадрах актриса предстала в совершенно новом свете.
Автор фотографий в своем Instagram разместил немного больше кадров с той фотосессии женственной Дарты.
По его признанию, на этой фотосессии он повстречался с Дартой впервые:
"Даже спустя годы, смотря на эти фотографии, есть ощущение, что это было нечто особенное. И это те чувства, которые запоминаются навсегда", - подписал кадры фотограф.
Поклонники Дарты усыпали ее приятными комментариями: "Дарта, ты настоящая Femme Fatale", "Потрясающая фотография", "Очень выразительная".
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