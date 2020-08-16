Вс, 16.08.2020
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Femme Fatale. Дарта Даневича поделилась откровенным кадром

Латвийская актриса Дарта Даневича в социальной сети Instagram опубликовала фотографию с весьма откровенной фотосессии.

Манящий взгляд и едва прикрытая грудь... На черно-белых кадрах актриса предстала в совершенно новом свете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автор фотографий в своем Instagram разместил немного больше кадров с той фотосессии женственной Дарты. 

По его признанию, на этой фотосессии он повстречался с Дартой впервые:

"Даже спустя годы, смотря на эти фотографии, есть ощущение, что это было нечто особенное. И это те чувства, которые запоминаются навсегда", - подписал кадры фотограф. 

Поклонники Дарты усыпали ее приятными комментариями: "Дарта, ты настоящая Femme Fatale", "Потрясающая фотография", "Очень выразительная". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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