Подсчитано, сколько людей пришло на акции в Минске

Согласно официальным данным, в момент президентской речи на первом митинге присутствовали около 75 тысяч человек, а до нее - 60 тысяч. Вторая акция собрала куда больше сторонников - СМИ сообщили о более чем 200 тысячах протестующих. Портал Tut.by решил проверить эти цифры и подсчитал примерное количество людей на обоих митингах с помощью сервиса MapChecking.

Сравнив фотографии с обоих мероприятий, журналисты пришли к выводу, что на митинг за Лукашенко пришли не более 31 тысячи человек, а противников президента у стелы собралось более 220 тысяч человек.

При этом на акцию в поддержку президента Беларуси свозили бюджетников со всех регионов.

Впрочем, портал отмечает, что подобные расчеты не бывают точными - при съемке с высоты данные могут завышаться или, наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.

В свою очередь испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото митингов в Минске с помощью программы Autocad.

Он разделил место, занятое протестующими,по плотности людей: 2 человека, 1 человек и 0,25 человека на квадратный метр.

В итоге у него получилось, что акция у стелы "Минск - город-герой" собрала 127,3 тысяч человек. А митинг за Александра Лукашенко на площади Независимости собрал 12,7 тысячи человек.

Сейчас на Стеле! И люди продолжают подходить pic.twitter.com/COXKd6lGaT — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

О том, что митинг против Лукашенко стал самым массовым в истории независимой Беларуси, сообщают практически все белорусские СМИ и Telegram-каналы.