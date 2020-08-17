За прошедшие сутки из водоемов подняли двух утопленников, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Всего в этом году в Латвии зарегистрированы уже 82 утопленника.
За прошедшие сутки в Латвии также зарегистрировано 18 пожаров, в одном из которых пострадал человек. 10 раз сотрудники VUGD отправлялись на спасательные работы, а еще 10 вызовов оказались ложными.
Всего в этом году при пожарах в Латвии погибли 50 человек, пострадали - 172.
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