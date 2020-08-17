Из водоемов подняли двух утопленников

Всего в этом году в Латвии зарегистрированы уже 82 утопленника.

За прошедшие сутки в Латвии также зарегистрировано 18 пожаров, в одном из которых пострадал человек. 10 раз сотрудники VUGD отправлялись на спасательные работы, а еще 10 вызовов оказались ложными.

Всего в этом году при пожарах в Латвии погибли 50 человек, пострадали - 172.