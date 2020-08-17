Госконтроль: Защитные средства от Covid-19 можно было закупить дешевле

Аудиторы вскрыли случаи, когда, по мнению Госконтроля, договоры были заключены с поставщиками в момент, когда идентичные товары были доступны по более низкой цене.

Кроме того, процесс закупок не всегда был быстрым, хотя ранее недочеты в проведении закупок в отдельных случаях обосновывались именно вынужденной спешкой. Также были констатированы существенные недочеты в определении потребностей в средствах защиты, за что отвечала Государственная пожарно-спасательная служба.

Продолжая ведомственные проверки, Госконтроль изучал процесс закупок средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в период со 2 апреля по 9 июня, когда Минобороны и Государственный центр оборонных военных объектов и закупок взяли на себя управление кризисными резервами.

Для этих целей Государственному центру оборонных военных объектов и закупок было выделено 45 млн евро, учреждение заключило 29 договоров с предпринимателями на общую сумму 38,9 млн евро. К 30 июня за поставленные товары было заплачено 15,1 млн евро.

Как отмечает Госконтроль, нет никаких сомнений в том, что отклонение от принципа наиболее экономически выгодного предложения было допустимо в ситуации, когда важнейшим фактором было обеспечение безопасности, а предложение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств было ограничено. Однако по мере стабилизации ситуации, как указывает Госконтроль, уже нельзя было игнорировать тот факт, что круг компаний, которые могут предложить требуемые товары, значительно расширился.