Госконтроль: Защитные средства от Covid-19 можно было закупить дешевле

Государственный контроль не уверен в том, что в рамках закупок средств защиты от Covid-19, проводимых Министерством обороны и Государственным центром оборонных военных объектов и закупок, во всех случаях товары были закуплены по наиболее выгодной в конкретный момент цене, сообщила агентству LETA представитель Госконтроля Лига Крапане.
Аудиторы вскрыли случаи, когда, по мнению Госконтроля, договоры были заключены с поставщиками в момент, когда идентичные товары были доступны по более низкой цене.
Кроме того, процесс закупок не всегда был быстрым, хотя ранее недочеты в проведении закупок в отдельных случаях обосновывались именно вынужденной спешкой. Также были констатированы существенные недочеты в определении потребностей в средствах защиты, за что отвечала Государственная пожарно-спасательная служба.
Продолжая ведомственные проверки, Госконтроль изучал процесс закупок средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в период со 2 апреля по 9 июня, когда Минобороны и Государственный центр оборонных военных объектов и закупок взяли на себя управление кризисными резервами.
Для этих целей Государственному центру оборонных военных объектов и закупок было выделено 45 млн евро, учреждение заключило 29 договоров с предпринимателями на общую сумму 38,9 млн евро. К 30 июня за поставленные товары было заплачено 15,1 млн евро.
Как отмечает Госконтроль, нет никаких сомнений в том, что отклонение от принципа наиболее экономически выгодного предложения было допустимо в ситуации, когда важнейшим фактором было обеспечение безопасности, а предложение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств было ограничено. Однако по мере стабилизации ситуации, как указывает Госконтроль, уже нельзя было игнорировать тот факт, что круг компаний, которые могут предложить требуемые товары, значительно расширился.
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