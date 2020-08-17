В Норвегии задержали предполагаемого российского шпиона

Сотрудники Полицейской службы безопасности (PST) Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Сотрудник консалтинговой компании, являющийся подданным Норвегии, обвиняется в том, что он встречался с офицером российской спецслужбы и передал ему секретную информацию, заявила в понедельник, 17 августа, журналистам обвинитель PST Лине Нюгорд.
Мужчина был задержан еще 15 августа в одном из ресторанов Осло, сообщается далее.
Как сообщила на своей странице в Twitter спецслужба PST, переданная им информация может нанести вред основным национальным интересам Норвегии.
По данным нескольких норвежских СМИ, задержанный помещен под предварительный арест сроком на четыре недели. По данным его адвоката, он отрицает обвинения в свой адрес, но намерен сотрудничать с полицией.