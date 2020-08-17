В Норвегии задержали предполагаемого российского шпиона

Сотрудник консалтинговой компании, являющийся подданным Норвегии, обвиняется в том, что он встречался с офицером российской спецслужбы и передал ему секретную информацию, заявила в понедельник, 17 августа, журналистам обвинитель PST Лине Нюгорд.

Мужчина был задержан еще 15 августа в одном из ресторанов Осло, сообщается далее.

Как сообщила на своей странице в Twitter спецслужба PST, переданная им информация может нанести вред основным национальным интересам Норвегии.