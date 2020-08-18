18 августа 2020, 10:52
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Сравнили с охранником отца и назвали оппозиционером: что нового у Коли Лукашенко?
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"Краш всея Беларуси" - так прозвали сына Александра Лукашенко, о котором подробнее RUS TVNET писал в прошлом месяце. Мы собрали все, что в последнее время о нем сообщали СМИ и на что обращали внимание в Сети.
Подробнее о Николае Лукашенко мы писали тут:
Митинг в поддержку Александра Лукашенко
16 августа в Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости заметили его сына Николая, об этом сообщал Telegram-канал Baza.
"Приехал поддержать отца. Судя по его виду, он точно сможет его защитить", - подписали снимок подростка авторы публикации.
Сравнения с охранником, в свою очередь, были подхвачены некоторыми СМИ.
Выступление Лукашенко слушал его младший сын Николай, который пришел в сопровождении охраны— Дождь (@tvrain) August 16, 2020
Фото: телеграм-канал Белсат pic.twitter.com/Ugy8RQBQbI
"Оппозиционно настроен"
Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко оппозиционно настроен к власти, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".
Запись слов Гордона:
"Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет - с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает, у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен", - приводит слова Лукашенко Гордон.
Если верить журналисту, на вопрос, видит ли он младшего сына преемником, Лукашенко ответил, что нет.
"Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси", - сказал, по словам Гордона, Лукашенко.
К слову, комментаторы под записью эфира не спешат верить словам журналиста. Как на самом деле настроен Николай - неизвестно.
Что в соцсетях?
Наверно, если не самая интересная часть, то самая веселая.
А теперь наглядно, что публиковали пользовательницы TikTok в июле-августе (точно назвать число публикации в TikTok нельзя):
@babycutest
Александр Лукашенко думал ,что с ним хотят сфоткаться😂❤️##булочкаскорицей ##картошечка ##рекомендации ##рек ##драник ##николайлукашенко ##колялукашенко♬ оригинальный звук - babycutest
@senyorita_danny
Без комментариев ##рек ##тренд ##колялукашенко ##рекомендации♬ оригинальный звук - _junko_ehoshima_
@erikhovskaya
ну краш получается ##колялукашенко ##лукашенко ##беларусь ##рек ##хочуврек ##хочуврекомендации ##рекомендации ##краш♬ оригинальный звук - uhhhhhfamood
"Грустный Коленька" (аккаунт последователя) продолжает отжигать на злободневные темы уже в августе:
2020 странный год для Беларуси. Сначала мы спасали страну не выходя из дома, сейчас не выходя на работу.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 17, 2020
Хожу-брожу за ним весь день. Веселого мало, но хоть на вертолете полетал.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 17, 2020
Шесть вечера, а папа уже спать пошёл. Ну, я его понимаю, устал всю ночь плакаты в свою поддержку рисовать.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 16, 2020
Что делать если родственник сошел с ума?— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 16, 2020
Папа объявил в розыск создателя телеграм-канала NEXTA, чтобы узнать как он так быстро набрал так много подписчиков.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 15, 2020
Папа не идёт на переговоры с протестующими потому что не знает ни чешского, ни голландского языка.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 14, 2020
Белорусские митинги единственные митинги в мире после которых становится чище, чем до митинга.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 14, 2020
Сейчас проходят проверки в белорусском офисе Яндекс. Пытаются изъять песню Перемен из Яндекс Музыки.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 13, 2020
Как же задолбал этот усатый абьюзер.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 12, 2020
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