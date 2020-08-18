"Краш всея Беларуси" - так прозвали сына Александра Лукашенко, о котором подробнее RUS TVNET писал в прошлом месяце. Мы собрали все, что в последнее время о нем сообщали СМИ и на что обращали внимание в Сети. 

Подробнее о Николае Лукашенко мы писали тут: 

Митинг в поддержку Александра Лукашенко

16 августа в Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости заметили его сына Николая, об этом сообщал Telegram-канал Baza.

"Приехал поддержать отца. Судя по его виду, он точно сможет его защитить", - подписали снимок подростка авторы публикации.

Сравнения с охранником, в свою очередь, были подхвачены некоторыми СМИ. 

"Оппозиционно настроен"

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко оппозиционно настроен к власти, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

Запись слов Гордона:

"Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет - с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает, у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен", - приводит слова Лукашенко Гордон.

Если верить журналисту, на вопрос, видит ли он младшего сына преемником, Лукашенко ответил, что нет.

"Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси", - сказал, по словам Гордона, Лукашенко.

К слову, комментаторы под записью эфира не спешат верить словам журналиста. Как на самом деле настроен Николай - неизвестно. 

Что в соцсетях?

Наверно, если не самая интересная часть, то самая веселая. 

А теперь наглядно, что публиковали пользовательницы TikTok в июле-августе (точно назвать число публикации в TikTok нельзя):

@halahalahala69

##рекомендации ##рек ##колялукашенко ##краш

♬ оригинальный звук - ghostly.lady_
@vitaliiamironova

ХАХАХАХАХАХАХХА ##колялукашенко ##николайлукашенко

♬ Originalton - tvdshit
@babycutest

Александр Лукашенко думал ,что с ним хотят сфоткаться😂❤️##булочкаскорицей ##картошечка ##рекомендации ##рек ##драник ##николайлукашенко ##колялукашенко

♬ оригинальный звук - babycutest
@senyorita_danny

Без комментариев ##рек ##тренд ##колялукашенко ##рекомендации

♬ оригинальный звук - _junko_ehoshima_
@erikhovskaya

ну краш получается ##колялукашенко ##лукашенко ##беларусь ##рек ##хочуврек ##хочуврекомендации ##рекомендации ##краш

♬ оригинальный звук - uhhhhhfamood

"Грустный Коленька" (аккаунт последователя) продолжает отжигать на злободневные темы уже в августе: 

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