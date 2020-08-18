Сравнили с охранником отца и назвали оппозиционером: что нового у Коли Лукашенко?

"Краш всея Беларуси" - так прозвали сына Александра Лукашенко, о котором подробнее RUS TVNET писал в прошлом месяце. Мы собрали все, что в последнее время о нем сообщали СМИ и на что обращали внимание в Сети.

Подробнее о Николае Лукашенко мы писали тут:

Митинг в поддержку Александра Лукашенко

16 августа в Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости заметили его сына Николая, об этом сообщал Telegram-канал Baza.

"Приехал поддержать отца. Судя по его виду, он точно сможет его защитить", - подписали снимок подростка авторы публикации.

Сравнения с охранником, в свою очередь, были подхвачены некоторыми СМИ.

Выступление Лукашенко слушал его младший сын Николай, который пришел в сопровождении охраны



Фото: телеграм-канал Белсат pic.twitter.com/Ugy8RQBQbI — Дождь (@tvrain) August 16, 2020

"Оппозиционно настроен"

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко оппозиционно настроен к власти, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

Запись слов Гордона:

"Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет - с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает, у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен", - приводит слова Лукашенко Гордон.

Если верить журналисту, на вопрос, видит ли он младшего сына преемником, Лукашенко ответил, что нет.

"Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси", - сказал, по словам Гордона, Лукашенко.

К слову, комментаторы под записью эфира не спешат верить словам журналиста. Как на самом деле настроен Николай - неизвестно.

Что в соцсетях?

Наверно, если не самая интересная часть, то самая веселая.

А теперь наглядно, что публиковали пользовательницы TikTok в июле-августе (точно назвать число публикации в TikTok нельзя):

"Грустный Коленька" (аккаунт последователя) продолжает отжигать на злободневные темы уже в августе:

2020 странный год для Беларуси. Сначала мы спасали страну не выходя из дома, сейчас не выходя на работу. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 17, 2020

Хожу-брожу за ним весь день. Веселого мало, но хоть на вертолете полетал. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 17, 2020

Шесть вечера, а папа уже спать пошёл. Ну, я его понимаю, устал всю ночь плакаты в свою поддержку рисовать. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 16, 2020

Что делать если родственник сошел с ума? — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 16, 2020

Папа объявил в розыск создателя телеграм-канала NEXTA, чтобы узнать как он так быстро набрал так много подписчиков. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 15, 2020

Папа не идёт на переговоры с протестующими потому что не знает ни чешского, ни голландского языка. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 14, 2020

Белорусские митинги единственные митинги в мире после которых становится чище, чем до митинга. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 14, 2020

Сейчас проходят проверки в белорусском офисе Яндекс. Пытаются изъять песню Перемен из Яндекс Музыки. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 13, 2020

Как же задолбал этот усатый абьюзер. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 12, 2020