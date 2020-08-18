Вт, 18.08.2020
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В Сирии погиб российский генерал

Сирия.

ФОТО: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Во вторник, 18 августа, в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает "Медуза".

Также еще трое российских военных ранены в результате взрыва в 15 километрах от Дейр-эз-Зора (город и провинция на северо-востоке Сирии).

По данным Минобороны, сработало самодельное взрывное устройство, которое заложили на обочине по ходу движения российской автоколонны.

Как сообщает РИА "Новости", генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти.

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