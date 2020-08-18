В Сирии погиб российский генерал

Также еще трое российских военных ранены в результате взрыва в 15 километрах от Дейр-эз-Зора (город и провинция на северо-востоке Сирии).

По данным Минобороны, сработало самодельное взрывное устройство, которое заложили на обочине по ходу движения российской автоколонны.

Как сообщает РИА "Новости", генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти.