Все очень запутанно: законная супруга - за пределами Минска, мама младшего сына - не признается, что она его мама. А еще целый список участниц конкурсов красоты! Рассказываем о всех женщинах Александра Лукашенко.

Галина Лукашенко, законная жена

ФОТО: скриншот с youtube.com

Они познакомились еще в старших классах средней школы в деревне Рыжковичи. Свадьба состоялась в 1975 году. Согласно словам Галины, которая в 2005-м дала интервью "Комсомольской правде", Александр проходил четыре километра туда и обратно ради свидания, а вместе они читали много книг.

ФОТО: скриншот с youtube.com

У пары в браке родились двое сыновей - Виктор и Дмитрий.

Последний раз их видели вместе в Израиле в 1994 году. Они не разведены, но живут отдельно. Она - в Рыжковичах, он - в Минске. По словам Галины, решение жить отдельно приняла она сама.

Ирина Абельская, личный врач

После того как Александр Лукашенко смог занять пост президента Беларуси, он попросил найти ему личного врача. Им стала Ирина Абельская. Она сопровождала его повсюду: от деловых встреч до отпусков.

В 2001 году женщина была назначена главным врачом больницы Управления делами президента, а Людмила Постоялко, ее мать, - министром здравоохранения.

Отношения с Абельской не афишировались, но в 2004-м у Лукашенко родился сын Николай, который все время появляется на публике рядом с отцом.

Так как белорусской общественности было известно о непростых отношениях президента с супругой, был сделан вывод, что мама мальчика - другая женщина. Так и остаются догадки, кто же является матерью Николая. Только удивительное сходство и слухи СМИ указывают на то, что мама мальчика - Абельская.

В Сети и СМИ неоднократно отмечалось, что Ирине не разрешено видеться с сыном.

Ирина Дорофеева, певица

ФОТО: скриншот видео

В 2007-м Лукашенко посетил Театр песни Дорофеевой. После этого была утверждена программа: "Ирина Дорофеева - лицо Беларуси". Артистка была рядом с президентом в Сочи, ее замечали в президентской резиденции во время "Славянского базара".

Однако так же, как и в случае с Абельской, слухи об их отношениях не были подтверждены.

Полина Шуба, ведущая

Их отношения также не были подтверждены. На самом деле телеведущая была первой красавицей, которая появилась рядом с президентом Беларуси, потому к ней было приковано особое внимание. В свою очередь, в дальнейшем красоток рядом с Лукашенко стало еще больше.

ФОТО: скриншот видео

Конкурсы красоты и их королевы

Конкурсы красоты для Александра Лукашенко были любимыми мероприятиями.

Саша Варламов, известный белорусский модельер, который несколько лет назад был вынужден уехать из Беларуси, вспоминал обстоятельства конкурса "Супермодель Беларуси 1996" в расследовании Станислава Ивашкевича:

"Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участницы ходили, как кошки, по сцене, крутили задницей, мурлыкали и говорили "мяу!".

Модельер также заявлял, что такие пожелания по поводу конкурса Александр Лукашенко транслировал через певицу Лику Ялинскую (Анжелика Агурбаш), приближенную к нему лично.

Еще среди девушек, замеченных с Лукашенко, были: Светлана Королёва ("Мисс Россия" и "Мисс Европа"), Марта Голубева (актриса Купаловского театра), Алина Роскач (финалистка конкурса красоты "Мисс Беларусь 2016"), Кристина Неверо ("Королева весна 2016" в Витебске) и другие.

Дарья Шманай, сотрудница службы делового протокола

ФОТО: скриншот с youtube.com

Дарья Шманай с 2014 года появлялась рядом с президентом. Официально она работала в службе протокола, но Лукашенко сам намекал на более близкие отношения с этой девушкой.

В интервью Ксении Собчак на "Дожде" он сказал, что Дашу знает два года и она очень приличная девушка. Когда Ксения спросила, настаивала ли мать Коли на разводе с Галиной, он ответил:

"Нет, никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не начинала этот разговор".

Мария Василевич, королева красоты и телеведущая

ФОТО: Scanpix/AFP

Мария Василевич является ведущей утреннего шоу на канале "Беларусь 1" и обладательницей титула "Мисс Беларусь 2018". В январе 2019-го она была награждена премией за вклад в культурное и благотворительное развитие. В свою очередь, уже будучи избранным депутатом Палаты представителей, Мария Василевич в ноябре прошлого года отреагировала на обвинения в романтической связи с президентом Беларуси.

В британской газете The Times 18 ноября прошлого года вышла статься под названием Dictator’s beauty queen girlfriend, 22, elected to Belarusian parliament ("22-летняя королева красоты, девушка диктатора, избрана в белорусский парламент", позже название было изменено на Belarus dictator’s beauty queen "wins" seat in parliament - "Королева красоты белорусского диктатора "выиграла" место в парламенте").

В чем суть статьи - понятно. Ее перепечатало множество СМИ.

В результате Мария Василевич опубликовала в своем Instagram обращение, что данные заявления - вранье.

К слову, даже пользователи TikTok не смогли обойти стороной тот факт, что на всех мероприятиях Лукашенко сопровождают сын Николай и Мария: