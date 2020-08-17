Ведущие, певицы, актрисы и внезапные сторонницы Лукашенко в Сети и на митингах - сестры Груздевы

Lady.tut.by удалось собрать немного информации о том, кто же они такие.

Имена девушек - Валентина и Александра. Как они пишут на своей странице во "Вконтакте" - они "певицы, теле- и радиоведущие". Родились в Гродно. По долгу службы их отцу с семьей приходилось часто менять местожительство, переезжая из одной страны в другую. Так сестры пожили в свое время в Японии, Китае, Швеции и Монголии. Именно в последней Валентина и Александра пошли заниматься в профильную студию. По возвращении в родной Гродно они продолжили занятия музыкой, ходили в театральный и танцевальный кружки.

На телевидение сестры попали, еще будучи детьми. Сперва они участвовали в детском телевизионном конкурсе "ТелеБом", а затем стали победительницами в шоу талантов - республиканском конкурсе молодых артистов эстрады "Зорная ростань". Продюсеры "Ростанi" позвали Груздевых вести шоу. Именно это послужило толчком к их карьере ведущих мероприятий.

Пока они учились в БГУКИ, им стало понятно, что карьера на телевидении- это не предел их желаний:

"Стали ведущими, задумались о певческой карьере. Искали спонсоров, для чего поехали в Москву, где нам подарили первую песню",

- слова сестер для "10 секунд".

В столице России девушки снялись в нескольких проектах. В сериале "Настоящая жизнь" они сыграли соперничающих сестер-близнецов, а также поучаствовали в съемках детективной саги "Каменская". Сестер также часто приглашали поучаствовать в телепроектах и концертах.

Девушки даже открыли собственное агентство "Сестры Груздевы". Правда, на некоторое время они сделали паузу в карьере: сестры синхронно ушли в декрет. Как пишет издание, их дети родились с разницей в один месяц. После декрета близняшки также поработали в передаче "Телеутро" на канале "Беларусь-2".

"Все наши артисты знают, как тяжело находить деньги на съемки клипов. Нам повезло: хозяин одного из минских клубов помог сделать достойное видео на нашу песню "Ответ". В этом же клубе мы провели презентацию. На наш взгляд, работа получилась достойная. Мы снимали долго - 7−8 месяцев. Имя режиссера и всей группы держим в секрете, потому что после двух предыдущих клипов вдруг стали замечать, что многие наши находки, как это ни смешно, коллегами по шоу-бизнесу стали копироваться. Это неприятно. Мы бы не хотели повторений", - признавались сестры.