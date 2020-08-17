Ведущие, певицы, актрисы и внезапные сторонницы Лукашенко в Сети и на митингах - сестры Груздевы

Валентина и Александра Груздевы - жительницы Гродно, занимавшиеся шоу-бизнесом. Чем известны? Поддержкой Лукашенко в соцсетях и на вчерашнем митинге. Кто такие? Рассказываем!
Lady.tut.by удалось собрать немного информации о том, кто же они такие.
Имена девушек - Валентина и Александра. Как они пишут на своей странице во "Вконтакте" - они "певицы, теле- и радиоведущие". Родились в Гродно. По долгу службы их отцу с семьей приходилось часто менять местожительство, переезжая из одной страны в другую. Так сестры пожили в свое время в Японии, Китае, Швеции и Монголии. Именно в последней Валентина и Александра пошли заниматься в профильную студию. По возвращении в родной Гродно они продолжили занятия музыкой, ходили в театральный и танцевальный кружки.
На телевидение сестры попали, еще будучи детьми. Сперва они участвовали в детском телевизионном конкурсе "ТелеБом", а затем стали победительницами в шоу талантов - республиканском конкурсе молодых артистов эстрады "Зорная ростань". Продюсеры "Ростанi" позвали Груздевых вести шоу. Именно это послужило толчком к их карьере ведущих мероприятий.
Пока они учились в БГУКИ, им стало понятно, что карьера на телевидении- это не предел их желаний:
"Стали ведущими, задумались о певческой карьере. Искали спонсоров, для чего поехали в Москву, где нам подарили первую песню",
- слова сестер для "10 секунд".
В столице России девушки снялись в нескольких проектах. В сериале "Настоящая жизнь" они сыграли соперничающих сестер-близнецов, а также поучаствовали в съемках детективной саги "Каменская". Сестер также часто приглашали поучаствовать в телепроектах и концертах.
Девушки даже открыли собственное агентство "Сестры Груздевы". Правда, на некоторое время они сделали паузу в карьере: сестры синхронно ушли в декрет. Как пишет издание, их дети родились с разницей в один месяц. После декрета близняшки также поработали в передаче "Телеутро" на канале "Беларусь-2".
"Все наши артисты знают, как тяжело находить деньги на съемки клипов. Нам повезло: хозяин одного из минских клубов помог сделать достойное видео на нашу песню "Ответ". В этом же клубе мы провели презентацию. На наш взгляд, работа получилась достойная. Мы снимали долго - 7−8 месяцев. Имя режиссера и всей группы держим в секрете, потому что после двух предыдущих клипов вдруг стали замечать, что многие наши находки, как это ни смешно, коллегами по шоу-бизнесу стали копироваться. Это неприятно. Мы бы не хотели повторений", - признавались сестры.
Но, как тонко подмечает Lady.tut.by, без повторений не вышло. Возможно, вступление к треку сестер Груздевых украл Лайонел Ричи для своей Lady (1998)? Сравните сами:
Позднее у них появилось собственное ТВ-шоу "Красиво жить не запретишь". Близняшек сразу же назвали последовательницами "Блондинки в шоколаде" - Собчак.
Публикация, словившая негатив
Недавно сестры были жестко раскритикованы пользователями Сети. Что случилось? Просто они сделали неоднозначное в нынешнее для Беларуси время заявление в соцсети:
"Не можем молчать! Лукашенко - наш президент".
Данную публикацию девушки сделали накануне президентских выборов в Беларуси.
По признанию сестер, они не ожидали такого хейта в их сторону после публикации:
"Обнародовали свою гражданскую позицию - ведь разрывает нас. Те, кто с нами знаком, знают, что мы не проститутки, не продажные - мы так воспитаны. Иначе, если бы мы были такие, мы выступали бы повсюду, где только можно", - сказали близняшки.
ДОРОГИЕ НАШИ БЕЛОРУСЫ!!!🙏🙏‼️Парни, девушки! Молодые отцы! Матери! ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ!!! Вчера - то, что мы увидели в средствах массовой информации, нас повергло в ШОК! Вы же НАШИ РОДНЫЕ!!! Вы же сыновья, дочери, братья, сёстры-Вы МИРНЫЕ! ДОБРЫЕ! ИСКРЕННИЕ! Вы же по сути ещё ДЕТИ!!! Вы НЕ ТАКИЕ, какими Вас сделала НЕНАВИСТЬ - посеянная телеграмм-каналами!!! Капля за каплей, эти Каналы - методично действуют на Вас, у них план- показать кровавую картинку в Западных СМИ! Ведь -Ненависть-так легко разжечь! Достаточно повторять «ужасные слова» - про кого угодно! Сегодня это Наш Президент и Наша Страна! Завтра они начнут вселять ненависть к друг другу, к Вашим родителям, матерям , детям ! , Беларусы‼️Для нас и многих людей - ОЧЕВИДНО-что «к нам в гости» приехали «специально обученные люди» самые настоящие фашисты и грамотные подстрекатели, которые вчера репетировали, как будут нападать на нашу милицию и ОМОН в будущих протестах. Свои силовые приёмы- они уже «засветили» на Украине! Парни с очень похожей комплекцией и внешностью - точно также подрабатывали на Украинском Майдане! И Сейчас их привезли к нам!! И ещё много таких привезут!!! Именно они врываются в толпу- провоцируют милицию и ОМОН для ответной реакции- и тут же -западные сми, и их друзья все это ловко фотографируют и выставляют везде!!! Чтобы вызвать вражду между нами всеми!!! А вчера была репетиция такого противостояния! А сейчас МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, и просто родственникам той молодежи, которая вчера вышла на улицы ❗️❗️❗️ ПОЗВОНИТЕ к СВОИМ ДЕТЯМ!!! ПОГОВОРИТЕ С НИМИ!!! СПАСИТЕ КАЖДЫЙ СВОЕГО РЕБЕНКА!!! Неужели какие-то толстые западные дядьки могут влиять на Ваших родных детей - больше, чем Вы?!!! И указывать им дорогу на верную смерть? ( продолжение в фото👉листайте
Груздевы обещали не оставлять это безнаказанным, они планируют обратиться в правовые органы.
Что они говорили на митинге в поддержку Лукашенко?
Их слова приводит "Медуза".
"Нас грозились втоптать в грязь, миллиард долларов было запущено в дестабилизацию нашей страны. Активное меньшинство пытается запугать нас, разумное большинство. Мы за традиционные ценности, против западных ценностей, когда сами решают, какой пол выбирать. Лучшее, что вы можете сделать - в соцсетях целый месяц постить, что вы за Беларусь. Нам пишут: "Отдайте нам вашего президента", а мы отвечаем: "Ну уж нет, он нам самим нужен".
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