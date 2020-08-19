"Прилетело два самолета сотрудников из России". Протестовавших с госканалов не пустили на работу

"Нам сразу говорили: "Бастуйте, но вам на замену найдется автобус квалифицированных кадров из России". Сначала никто в это не верил, но вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, чужие люди, которым начали показывать, как там все работает", - рассказал анонимный источник "Нашей Нiвы" в Белтелерадиокомпании.

На БТ оперативно привезли 6 российских работников. Нашли замену белорусским технарям. Новости монтируются по... Опубликовано Ингой Хрущевой Среда, 19 августа 2020 г.

Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская в коротком видеоинтервью TUT.by рассказала, что сегодня, 19 августа, ее не пустили на работу. Как она думает - из-за коллективного обращения к руководству, которое она подписала.

Мартиновская также поделилась о российских специалистах, которые, по ее мнению, сейчас работают на Белтелерадиокомпании. "Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму", - среди прочего сказала она.

"Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тысяч рублей (приблизительно 1700 евро - Прим.ред.) Для понимания: белорусские специалисты получают на руки от тысячи до полутора тысяч рублей (приблизительно 340 - 510 евро - Прим.ред.) за такую работу", - рассказала TUT.by другая собеседница, участвующая в забастовке.

В свою очередь сотрудница Белтелерадиокомпании Дарья Войтович сообщила "Радио Свобода", что российские специалисты, заменившие бастующих сотрудников, работают на Russia Today.

Официального комментария Белтелерадиокомпании по сложившейся ситуации нет. В свою очередь в ВГТРК уже заявили, что "штрейкбрехеры в Белтелерадиокомпании - не их сотрудники", пишет Telegram-канал "Подъем".

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