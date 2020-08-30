Какого это быть актрисой в третьем поколении? Видимо, не так легко, как кажется. Но Дакота Джонсон, похоже, удачно справляется с этой ношей. Рассказываем о звездной дочке, чей отчим, кстати, сам Антонио Бандерас!

Семья и детство

Дакота Джонсон появилась на свет в октябре 1989 года в Техасе в семье знаменитых голливудских артистов Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Ее бабушка, фотомодель Типпи Хедрен, в прошлом была одной из муз Альфреда Хичкока. Не менее выдающимся актером был и дедушка Дакоты Питер Гриффит.

После третьего замужества матери воспитанием девочки занялся отчим - Антонио Бандерас. Именно он является для нее действительно родным человеком и покровителем. Помимо Дакоты, в семье росли ее брат Александр и сестра Стелла.

Девушка со школьных времен увлекалась хореографией, а также интересовалась модельным бизнесом.

Моделинг

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Дебют в качестве модели состоялся, когда Дакоте было 12 лет, в журнале Teen Vogue. После участия в этой фотосессии девочка задумалась именно о модельной карьере.

Стоит сказать, что для этого у нее были все данные: при росте 171 см ее вес составлял не более 55 кг.

Уже в 2006 году звездная дочка получила контракт с модельным агентством IMG Models. Спустя еще три года - стала лицом рекламной кампании MANGO и начала сотрудничать с компанией Wish.

Кинематограф

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Дебют в кино ознаменовался второстепенной ролью в картине "Женщина без правил" (1999). Продюсером фильма выступил звездный отчим Дакоты Антонио Бандерас. Картина имела успех как среди зрителей, так и кинокритиков, но славы девушке не принесла.

В течение последующих 10 лет Джонсон почти не было видно на широких экранах. Следующим наиболее заметным ее появлением стала роль в нашумевшем фильме "Социальная сеть". После этой картины Дакоту уже стали чуть больше узнавать, но очень знаменитой она не стала.

Первым проектом, после которого актрису действительно стали узнавать, стал сериал "Бен и Кейт" (2012-2013) от канала Fox.

Последовал целый ряд киноработ, популярность артистки росла. Среди кинолент - "Хлоя и Тео", "Большой всплеск" и "Черная месса". В последней она сыграла любовницу персонажа Джонни Деппа.

Но все мы знаем, когда на Дакоту обрушился ошеломительный успех -в 2015-м после роли Анастейши в экранизации "50 оттенков серого", которые практически разрушили ее личную жизнь, но об этом чуть позже.

Очевидно, что после этой роли все больше режиссеров стали звать актрису к себе сниматься. Так, она уже сыграла, например, в таких фильмах, как "Суспирия" с Тильдой Суинтон и "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" с Крисом Хемсвортом.

Осенью 2019 года на Netflix вышел хоррор "Раны", а затем актриса сыграла в фильме "Арахисовый сокол". Главный герой ленты - молодой человек с синдромом Дауна, который сбегает из клиники.

Личная жизнь

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В 2010-м у девушки завязался роман с популярным гитаристом Ноа Гершем. Пара распалась спустя четыре года.

В 2014 году она начала встречаться с актером Джорджи Мастерсоном. Как пишут СМИ, именно утверждение актрисы на роль в "50 оттенков серого" разрушило ее личную жизнь. Якобы Джорджи был против того, чтобы она снималась в постельных сценах. Артисты расстались.

Вскоре девушку заметили с фронтменом инди-рок-группы Drowners Меттью Хиттом. Но и тут слава "Оттенков" вмешалась в отношения пары. Очередной возлюбленный не смог справиться с таким количеством внимания и ажиотажа к своей возлюбленной.

Спустя некоторое время после расставания пару застали снова вместе. Ходят слухи, что они расстались не по-настоящему, а по просьбе продюсеров, так как поклонники ожидали, что экранный роман с Джейми Дорнаном продолжится и в жизни.

Но есть версия, в которой утверждается, что Хитт ушел от возлюбленной из-за того, что она должна была сняться в сиквелах ленты. Они все же разошлись.

Осенью 2017-го новой любовью актрисы стал Крис Мартин, фронтмен рок-группы Coldplay и бывший муж Гвинет Пэлтроу. Вокруг пары витают многочисленные слухи, в том числе о беременности и свадьбе. Но ни один слух подтвержден не был, да и сама Дакота отмечает, что не стремиться стать мамой.