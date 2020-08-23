Из "самого некрасивого ребенка знаменитостей" - в красотку: дочь Гвинет Пэлтроу Эппл

Возглавлять несколько лет подряд топы самых некрасивых детей, а потом резко похорошеть? Для дочери Гвинет Пэлтроу - Эппл - легко!
О девушке известно немного, но расскажем, все что знаем.
Эппл Мартин появилась на свет 14 мая 2004 года. Девочка росла и развивалась как и все обычные дети. Однако журналисты внезапно почему-то решили, что девочка совсем не красавица, включая ее несколько раз подряд в рейтинг самых некрасивых детей звезд. И это в разных изданиях.
В этом году девушке исполнилось 16 лет и все таблоиды резко поменяли свое мнение относительно внешности уже не девочки, а девушки. И все после этого снимка:
Это фото опубликовала на своей странице Гвинет Пэлтроу в день рождения своей дочери.
"Не могу поверить, что я действительно это пишу, но счастливого 16-летия, моя дорогая девочка. Ты - свет моего сердца, ты - моя радость. Ты очень умная, и у тебя самое лучшее чувство юмора. Я невероятно рада быть твоей мамой. Я люблю наши вечерние разговоры, когда ты мне рассказываешь, что у тебя на душе. Ты упорно трудишься, чтобы получить то, чего хочешь достичь, и у тебя есть упорство и ответственность в полном объеме. Мне чертовски повезло быть твоей матерью. Ты красивая, добрая молодая девушка. Спасибо, что выбрала меня. Я обожаю тебя до Луны и обратно. Мне очень жаль, что твой день рождения проходит в таких обстоятельствах, но, как всегда с тобой, мы найдем лучшее во всем", - подписала фото звездная мама.
И те же журналисты, что еще несколько лет назад писали о том, что дочка звезды уж совсем "гадкий утенок" бросились писать о том, насколько она похорошела.
Многие отметили, что Эппл является улучшенной версией своей звездной мамы. На счет внешности все понятно. Но что же еще известно о подростке?
Согласно словам самой Гвинет, дочка унаследовала талант своего отца - музыканта и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина - и пишет отличные песни. Однако публиковать и показывать их широкой общественности она не спешит. К слову, как и открывать свой личный Instagram. Поэтому приходится довольствоваться только теми фото, что опубликовала сама мама. И то - с разрешения самой дочери.
Дело в том, что один раз Гвинет без согласия Эппл выставила фотографию с горнолыжного отдыха. На снимке лицо дочери было скрыто маской, однако буря негодования от Эппл последовала все равно. Больше родительница так делать себе не позволяет.
Что еще известно?
- Известно, что Эппл занимается танцами, водит машину. Разрешение на вождение - только в присутствии взрослого, потому в школу Эппл едет за рулем, а мама - рядом, на пассажирском сиденье.
- Девушка уже сама начала зарабатывать себе на карманные расходы. В свободное от учебы время звездная дочка работает в магазине одежды.
- Излишнего внимания родителей она не любит, поскольку не хочет, чтобы из-за этого к ней было привлечено излишнее внимание.
- Пэлтроу отмечала, что Эппл пока не решила, чем будет заниматься после школы. Мама не хочет, чтобы девушка занималась актерством, однако, если та захочет - Гвинет не будет препятствовать.
- Необычное имя - Эппл (Apple - с англ. "Яблоко") выбрал сам отец Крис Мартин. Однажды Гвинет призналась на шоу Опры Уинфри, что имя ей сначала не понравилось, так как навевало "сладкие, целостные и даже библейские" ассоциации.
- Папа также посвящал дочери несколько песен - "I Am Your Your Baby's Daddy" и "Speed of Sound".
I Am Your Your Baby's Daddy:
Speed of Sound:
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