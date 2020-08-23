Из "самого некрасивого ребенка знаменитостей" - в красотку: дочь Гвинет Пэлтроу Эппл

О девушке известно немного, но расскажем, все что знаем.

Эппл Мартин появилась на свет 14 мая 2004 года. Девочка росла и развивалась как и все обычные дети. Однако журналисты внезапно почему-то решили, что девочка совсем не красавица, включая ее несколько раз подряд в рейтинг самых некрасивых детей звезд. И это в разных изданиях.

В этом году девушке исполнилось 16 лет и все таблоиды резко поменяли свое мнение относительно внешности уже не девочки, а девушки. И все после этого снимка:

Это фото опубликовала на своей странице Гвинет Пэлтроу в день рождения своей дочери.

"Не могу поверить, что я действительно это пишу, но счастливого 16-летия, моя дорогая девочка. Ты - свет моего сердца, ты - моя радость. Ты очень умная, и у тебя самое лучшее чувство юмора. Я невероятно рада быть твоей мамой. Я люблю наши вечерние разговоры, когда ты мне рассказываешь, что у тебя на душе. Ты упорно трудишься, чтобы получить то, чего хочешь достичь, и у тебя есть упорство и ответственность в полном объеме. Мне чертовски повезло быть твоей матерью. Ты красивая, добрая молодая девушка. Спасибо, что выбрала меня. Я обожаю тебя до Луны и обратно. Мне очень жаль, что твой день рождения проходит в таких обстоятельствах, но, как всегда с тобой, мы найдем лучшее во всем", - подписала фото звездная мама.

И те же журналисты, что еще несколько лет назад писали о том, что дочка звезды уж совсем "гадкий утенок" бросились писать о том, насколько она похорошела.

Многие отметили, что Эппл является улучшенной версией своей звездной мамы. На счет внешности все понятно. Но что же еще известно о подростке?

Согласно словам самой Гвинет, дочка унаследовала талант своего отца - музыканта и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина - и пишет отличные песни. Однако публиковать и показывать их широкой общественности она не спешит. К слову, как и открывать свой личный Instagram. Поэтому приходится довольствоваться только теми фото, что опубликовала сама мама. И то - с разрешения самой дочери.

Дело в том, что один раз Гвинет без согласия Эппл выставила фотографию с горнолыжного отдыха. На снимке лицо дочери было скрыто маской, однако буря негодования от Эппл последовала все равно. Больше родительница так делать себе не позволяет.

Что еще известно?

Известно, что Эппл занимается танцами, водит машину. Разрешение на вождение - только в присутствии взрослого, потому в школу Эппл едет за рулем, а мама - рядом, на пассажирском сиденье.

Девушка уже сама начала зарабатывать себе на карманные расходы. В свободное от учебы время звездная дочка работает в магазине одежды.

Излишнего внимания родителей она не любит, поскольку не хочет, чтобы из-за этого к ней было привлечено излишнее внимание.

Пэлтроу отмечала, что Эппл пока не решила, чем будет заниматься после школы. Мама не хочет, чтобы девушка занималась актерством, однако, если та захочет - Гвинет не будет препятствовать.

Необычное имя - Эппл (Apple - с англ. "Яблоко") выбрал сам отец Крис Мартин. Однажды Гвинет призналась на шоу Опры Уинфри, что имя ей сначала не понравилось, так как навевало "сладкие, целостные и даже библейские" ассоциации.

Папа также посвящал дочери несколько песен - "I Am Your Your Baby's Daddy" и "Speed of Sound".

I Am Your Your Baby's Daddy:

Speed of Sound: