Подросток за убийство друга не отбыл и половину срока. Семья погибшего в шоке

Рассмотрев заявление Екабпилсской тюрьмы, Земгальский районный суд освободил его. Вместо оставшихся шести лет тюрьмы к нему применили электронный надзор на 12 месяцев. Семья убитого Кристиана в шоке от такого поворота событий и просит генерального прокурора оценить данное решение суда.

В суде молодой человек свою вину не признал, заявив, что защищался. Его приговорили к десяти годам тюремного заключения - максимальному наказанию, поскольку на момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Когда приговор должен был вступить в силу, Арам бежал в Армению. Он был в бегах десять месяцев, пока полиция не задержала его и не выдала Латвии. В тюрьме он должен был находиться до февраля 2026 года, напоминает Panorāma.

Однако 6 июля Земгальский районный суд в Екабпилсе рассмотрел заявление Екабпилсской тюрьмы о досрочном освобождении осужденного. Судья Лига Батлмане-Зепа приняла решение освободить Арама от отбывания наказания, вместо неотбытого срока в 5 лет, 7 месяцев и 12 дней применив электронный надзор в течение 12 месяцев.

Судья в решении заявила, что осужденный получил право на условно-досрочное освобождение с электронным надзором. В тюрьме он освоил четыре профессии, у него есть, где жить и работать. Если есть основания полагать, что человек сможет интегрироваться в общество после освобождения без совершения уголовного преступления, он может быть освобожден условно-досрочно, отмечает LTV.

Ранее сообщалось, что Департамент по уголовным делам Верховного суда оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому Арам был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а именно в убийстве несовершеннолетнего, и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что вместе с приговором в силу вступило решение о взыскании с обвиняемого компенсации за моральный ущерб в пользу трех потерпевших на общую сумму 109 146,28 евро. Эту компенсацию семья погибшего не получила.

Преступление

Согласно обвинению, убийство произошло в ночь на 18 декабря 2011 года - около 4 часов ночи по месту жительства жертвы в Югле. Обоим молодым людям на тот момент было по 16 лет.

Обвиняемый молодой человек решил переночевать у своего друга. Внезапно он пошел на кухню, взял нож с лезвием длиной 22 сантиметра, вернулся в комнату и, согласно обвинению, целенаправленно не менее пяти раз нанес удары по жизненно важным органам своего друга. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. После этого нападавший перелез через окно и скрылся. Прозвучало, что оба употребляли одурманивающее вещество - спайс.