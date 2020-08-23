Байден на посту президента США хуже Трампа для Путина?

Может ли администрация Байдена действовать из чувства мести? Оба эксперта уверены, что это не тот уровень, на котором лично Байден или его администрация будут действовать. "Для Байдена какие-то эмоциональные моменты менее значимы, чем для Трампа", - полагает Кортунов.

Дэниел Фрид также не думает, что администрация Байдена будет движима желанием возмездия: "Не думаю, что Байден намерен повышать градус конфронтации. Лучший курс против Кремля - не делать громких заявлений, а сохранять настойчивость, твердость и сотрудничать с союзниками".

Почему в Москве все же предпочли бы Трампа

Несмотря на то, что за годы правления Трампа российско-американские отношения продолжили ухудшаться - Вашингтон усилил санкционное давление - российский обыватель и руководство в Кремле предпочли бы ближайшие четыре года иметь дело именно с Трампом, уверены наблюдатели. Обыватели - из симпатии : "Трамп более яркий, харизматичный, хвалит Путина постоянно. А Байден скучнее", объясняет Андрей Кортунов. А вот российское руководство, говорит он, хотело бы видеть Трампа из политических предпочтений - он ближе Путину, ближе по своему менталитету: "Тот националист, и этот - националист. Тот не очень верит в многостороннюю дипломатию, и этот. Есть некая общность. Трамп Путину симпатичнее, он его лучше понимает".

В основе симпатии Москвы к Трампу лежит идейная общность, согласен и Дэниел Фрид: "Думаю, что в России его поддерживают за то, что Трамп кажется сторонником авторитаризма". Байден в роли президента не будет искать близости к Путину на личном уровне по двум причинам, полагает американский дипломат. Во-первых, из профессиональных соображений: "Байден в качестве президента не будет общаться с Путиным панибратски или пытаться заслужить его одобрение".

Вторая причина заключается в том, что сам Путин не ищет сближения, уверен дипломат: любые встречи "будут сложными до тех пор, пока Путин считает враждебность по отношению к Западу центральным элементом своей внешнеполитической стратегии".

Враждебность в российско-американских отношениях возникла в эпоху правления Путина далеко не сразу, напомнил Фрид: "Я помню Путина в период первых лет правления Буша-младшего. Так вот он на самом деле мог быть обаятельным и легким в общении и налаживании контактов, если он этого хотел. Но теперь он этого не хочет".

Самый лучший сценарий для России при Байдене

Тем не менее не следует считать, что для Путина существенно важно, чтобы выиграл именно Трамп, уверен Кортунов, потому что в Кремле понимают, что имеют дело со слабым президентом, "который не может обеспечить выполнение своих обязательств", например, позвать кремлевского лидера на саммит G7. Так что в "траурные одежды" в Москве в случае поражения действующего президента тоже никто одеваться не будет, прогнозирует российский политолог-американист.

В случае победы Байдена риски ухудшения российско-американских отношений с точки зрения Кремля обозримы. "Если американская внешняя политика будет рациональной, то я продолжаю настаивать, что ухудшить отношения будет трудно", - говорит гендиректор РСМД. Существуют, по его словам, "естественные пределы ухудшения" отношений - под ними Кортунов подразумевает границу, после которой давление со стороны Штатов на Россию "реально начнет бить по ним самим".

Одновременно и шансы на улучшение крайне невелики, говорят эксперты. "Самый лучший сценарий при Байдене: основное внимание Вашингтона переместится на Китай, он станет главным врагом, а Россия уйдет на второй план", - обрисовывает Кортунов максимально позитивный для Кремля сценарий.

Несмотря на наличие принципиальных расхождений, позитивные сюрпризы возможны, говорят оба эксперта, хотя и признают, что такие изменения могут коснуться лишь отдельных ограниченных сфер сотрудничества. В качестве примера они приводят шанс вернуться к переговорам о контроле над гонкой вооружений. "Это могут быть и конвенциональные вооружения, и ядерное оружие. Я не знаю, даст ли это плоды, но уверен, что в Европе многие оценят саму попытку", - заметил Фрид.

Восстановление контроля над вооружениями - важный аспект для Москвы как в политическом, так и в военно-техническом смысле, добавляет Кортунов: "Это восстановит особый статус отношений между Россией и США, позволит Москве играть на равных с Вашингтоном, чего она долго добивалась".

Кортунов и Фрид в случае победы Байдена также возлагают определенные позитивные ожидания от возвращения, по их словам "профессионалов" в Госдеп. Они "необязательно будут более мягкими переговорщиками", но сделают отношения более предсказуемыми для обеих сторон, заметил Кортунов.