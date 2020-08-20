Зоопарк из нашумевшего сериала Netflix "Король тигров" закрыли навсегда

Нынешний хозяин зоопарка Джефф Лоу о данном решении сообщил в Facebook.

Владелец пояснил, что, несмотря на то, что Министерство сельского хозяйства США провело "пять безупречных проверок подряд", оно поддалось давлению организации по защите животных PETA, которая выдвинула против него "ложные обвинения".

Напомним, в июне 2020 года суд США постановил, что земля, на которой находится зоопарк, через 120 дней должна перейти в собственность Кэрол Бэскин - главы приюта для животных Big Cat Rescue и конкурентки экс-хозяина зоопарка Джо Экзотика (Джозефа Мальдонадо-Пассажа).

В настоящее время Джо Экзотик отбывает тюремный срок (22 года) за попытку заказного убийства и жестокое обращение с животными.

Джефф Лоу является партнером по бизнесу Джо.

О документальном сериале Netflix

В марте 2020 года стриминговый сервис Netflix начал показывать документальный сериал "Король тигров". Он повествует об истории зоопарка Greater Wynnewood и преступлениях его владельца Джо Экзотика, в частности о его "соревнованиях" с Кэрол Бэскин.

Шоу за первые 10 дней после премьеры посмотрели более 34,3 млн человек.