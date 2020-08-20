В Минздраве назвали, кого следует вакцинировать от Covid-19 в приоритетном порядке

Латвия определила круг людей, которых следует вакцинировать от Covid-19 в приоритетном порядке. В него вошли около 800 тысяч человек, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
В этот список входят люди с повышенным риском для здоровья в случае заболевания Covid-19, например, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, клиенты и персонал центров социальной помощи, медицинские работники и другие лица, работа которых связана с повышенным риском, а также работники оперативных служб.
Круг вакцинируемых в приоритетном порядке лиц был определен с учетом рекомендаций Европейской комиссии и практики других стран.
В министерстве отмечают, что эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцинировать 20% населения, но в Латвии это число будет больше.
Как сообщалось, ЕС договорился с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз разрабатываемой вакцины против коронавируса, если она будет признана безопасной и эффективной.
Еврокомиссия намеревается закупить вакцину от имени 27 государств-членов блока.
Латвия также намерена участвовать в закупке, организованной Еврокомиссией, сообщила Страпцане. Однако в настоящее время Еврокомиссия еще изучает предложения - дозы вакцины для полного курса вакцинации, цены на вакцины, объемы вакцин, которые будут доступны на рынке.
Следующие шаги будут зависеть от производителей вакцин и запланированной Еврокомиссией закупки, а также принципов распределения вакцин. "Пока рано говорить об этом подробнее", - сказала Страпцане.
Вакцину AstraZeneca разрабатывает в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
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