В Минздраве назвали, кого следует вакцинировать от Covid-19 в приоритетном порядке

В этот список входят люди с повышенным риском для здоровья в случае заболевания Covid-19, например, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, клиенты и персонал центров социальной помощи, медицинские работники и другие лица, работа которых связана с повышенным риском, а также работники оперативных служб.

Круг вакцинируемых в приоритетном порядке лиц был определен с учетом рекомендаций Европейской комиссии и практики других стран.

В министерстве отмечают, что эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцинировать 20% населения, но в Латвии это число будет больше.

Как сообщалось, ЕС договорился с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз разрабатываемой вакцины против коронавируса, если она будет признана безопасной и эффективной.

Еврокомиссия намеревается закупить вакцину от имени 27 государств-членов блока.

Латвия также намерена участвовать в закупке, организованной Еврокомиссией, сообщила Страпцане. Однако в настоящее время Еврокомиссия еще изучает предложения - дозы вакцины для полного курса вакцинации, цены на вакцины, объемы вакцин, которые будут доступны на рынке.

Следующие шаги будут зависеть от производителей вакцин и запланированной Еврокомиссией закупки, а также принципов распределения вакцин. "Пока рано говорить об этом подробнее", - сказала Страпцане.

Вакцину AstraZeneca разрабатывает в сотрудничестве с Оксфордским университетом.